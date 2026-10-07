¿No es tan buena como la primera película? Esto dicen las reseñas sobre ‘The Social Reckoning’

Secuela de Red Social A más de una década de la aclamada ‘The Social Network’ protagonizada por Jesse Eisenberg sobre los inicios del magnate Mark Zuckerberg, su secuela con Jeremy Strong divide a la crítica.

A más de una década de la aclamada ‘The Social Network’ protagonizada por Jesse Eisenberg sobre los inicios del magnate Mark Zuckerberg, su secuela con Jeremy Strong divide a la crítica; ¿estará a la altura de su predecesora? — Más de una década atrás, la crítica de cine y el público en general aclamó The Social Network (Red Social, en su traducción latinoamericana) como una de las mejores películas biográficas del nuevo siglo, siguiendo la historia de un joven Mark Zuckerberg —papel por el que Jesse Eisenberg fue nominado al Oscar— durante su tiempo en Harvard, atravesando la creación de Facebook y los primeros obstáculos rumbo al éxito.

Este 2026, el guionista original Aaron Sorkin vuelve a la pantalla grande tanto como escritor y director con The Social Reckoning, proyecto que funciona como secuela del filme de 2010 y que, esta vez protagonizado por Jeremy Strong, pretende explorar el crecimiento de la compañía fundada por Zuckerberg, su influencia mundial y las decisiones empresariales que habían comenzado a impactar también en la sociedad.

No obstante, tras la proyección preliminar, las primeras críticas de medios especializados parecen tener opiniones bastante diversas una de la otra, un duro debate que mantiene por tema central de discusión la pregunta que el mismo público se ha hecho: ¿The Social Reckoning era necesaria...?

La secuela de Red Social divide a la crítica: ¿por qué ha recibido reseñas negativas?

Alejada por mucho de los elogios que su predecesora recibió hace dieciséis años, la secuela escrita nuevamente por Sorkin enfrenta su primer obstáculo: superar el éxito de Red Social, estrenada en 2010. Sin embargo, considerando el exceso reciente de películas biográficas en el cine, The Social Reckoning llega a la pantalla grande en una época de mayor exigencia al género, por lo que replicar el hito que el primer filme marcó en su momento se ha vuelto una tarea difícil de realizar.

En el sitio web especializado en la calificación de cine y series de televisión, Rotten Tomatoes, la secuela de Red Social debutó con 67% de puntuación otorgada por la crítica, escalando paulatinamente al 70%; una nota considerablemente menor al destacado 96% de la primera película, que contó con Jesse Eisenberg y Andrew Garfield en el elenco protagónico.

“Escapar de la larga sombra de Red social siempre iba a ser una tarea difícil para esta película, y en una comparación directa, no hay duda de que se queda corta”, declaró el crítico Josh Parham en una de las reseñas emitidas en el sitio tras la proyección preliminar del filme.

Las críticas que han pasado de la comparación entre ambas películas tampoco son completamente positivas para la secuela, señalando directamente la dirección como uno de sus puntos en contra, mientras que el mejor elemento que destaca en The Social Reckoning —según las reseñas publicadas hasta el momento— y evita la completa parálisis de un puntaje más bajo, es la interpretación de Mikey Madison y Jeremy Allen White, cuya química en pantalla ayuda a que el drama periodístico avance.

No obstante, la crítica Kaitlyn Booth sostiene que el ritmo del filme aún es “tedioso”. En su reseña, la periodista señala: “se centra demasiado en ‘contar’ en lugar de ‘mostrar’, y, paradójicamente, se convierte en una película que hace que leer artículos o libros sobre este tema parezca la mejor opción”.

De esta manera, la dirección de Sorkin se encuentra constantemente en el foco de juicio de las críticas preliminares. A pesar de que su guión vuelve a ser aclamado, las decisiones de ángulos y encuadre de Sorkin en The Social Reckoning resultan “conservadoras” y ceñidas a su trabajo en televisión, lo cual no termina de funcionar para esta nueva historia.

“Es un sensacionalismo genérico con diálogos pretenciosos”, declara William Bibbiani para el medio especializado TheWrap, detallando que la película “da vueltas en círculos”, incapaz de dramatizar o profundizar su contexto.

The Social Reckoning: ¿de qué trata y cuándo se estrena?

El guionista original de The Social Network (2010) vuelve con un drama biográfico nuevamente inspirado en el magnate Mark Zuckerberg; esta ocasión, Sorkin incluso se posiciona como el director de laa película.

La trama dramatiza el escándalo de los Facebook Files de 2021 y sigue a Frances Haugen (Mikey Madison), una joven ingeniera de datos de Facebook que descubre los secretos “más ocultos” de la empresa sobre la priorización de ganancias frente a la seguridad de los usuarios.

Debido a ello, Haugen se alía con el preiodista Jeff Horwitz (interpretado por Jeremy Allen White) para filtrar miles de datos internos y destapar el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental y la desinformación.

Dieciséis años atrás, Red Social obtuvo otras siete nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Actor para Eisenberg y Mejor Director para Fincher, además de ganar en tres categorías, entre ellas Mejor Guión Adaptado para Sorkin; ante este historial, replicar el éxito predecesor era una tarea díficil de lograr y, según señalaron las críticas preliminares, tal reto permanecerá sin superarse.

The Social Reckoning llegará a los cines de México el 22 de octubre de 2026, mientras que en Estados Unidos tendrá su estreno en pantalla grande el viernes 9 de octubre.