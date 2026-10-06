Muere Freddie Jackson, cantante y compositor neoyorquino de R&B, a los 69 años

Freddie Jackson El artista de R&B falleció el pasado 5 de octubre. (@merfreddiejackson)

Freddie Jackson, leyenda del Rhythm & Blues, murió a los 69 años de edad. Fue muy conocido a finales del siglo pasado por sus contribuciones musicales.

¿Quién era Freddie Jackson y de qué murió?

Freddie Jackson nació en la ciudad de Nueva York en 1967. Se apasionó por la música a partir de su formación en el coro góspel de su iglesia ubicada en el vecindario de Harlem. Inició su carrera colaborando con Paul Laurence, quien era su amigo de coro, en el conjunto musical Laurence Jones Ensamble.

En la década de los ochenta comenzaría su carrera como solista, con Laurence como su productor. Fue durante este periodo que lanzó algunos de sus éxitos más populares, como “Have You Ever Loved Somebody”, “Jam Tonight”, “Do Me Again”, “You Are My Lady” y “Rock Me Tonight (For Old Times Sake)”.

Fue nominado a los premios Grammy en dos ocasiones y ganó el American Music Award por canción favorita de Soul / Rhythm & Blues Single gracias a su tema “Nice N’ Slow”. También participó en la industria cinematográfica, donde contribuyó con la banda sonora para Todos los perros van al cielo y apareció en la película El rey de Nueva York.

Su familia compartió un mensaje a través de la redes sociales del artista la noticias de su fallecimiento, el cual se presentó el pasado martes 5 de octubre. “Fue un alama amable y generosa que amó a sus aficionados, su familia y su música con todo lo que tenía que dar”. Pidieron respetar a la familia en estos momentos de tragedia y afirmaron que compartirán más sobre cómo rendir tributo al cantante. No se proporcionó una causa de muerte.