¿Tom Cruise está enfadado?: El actor responde al bajo rendimiento en taquilla de ‘Digger’

Digger La nueva película de Iñárritu y Cruise recaudó tan sólo 20 millones a nivel mundial en su primer fin de semana. (cuartoscuro)

Ante la mala recepción en taquilla de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, Tom Cruise, quien protagoniza la cinta, dijo la semana pasada que los números no son importantes para él. Sin embargo, también se rumorea que el equipo detrás de la película se encuentra en crisis.

¿Cuál fue la reacción de Tom Cruise a la taquilla de Digger?

Digger se estrenó el pasado 1 de octubre en cines. La película tuvo un lanzamiento global en el que muchos tuvieron su primer acercamiento al filme, puesto que no se presentó en festivales previamente. Dirigida por el Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, la cinta trata sobre Digger Rockwell, un magnate de petróleo cuya negligencia provoca una catástrofe global que él mismo se verá obligado a resolver.

La película ha tenido una recepción mixta entre críticos de cine. Algunos señalan que es una visión innovadora que sorprende al espectador y analiza los límites de la sátira y el arte en el cambio real. Otros llaman la llaman un intento fallido de abarcar grandes ideas que termina por decir muy poco.

Más allá de la recepción de los críticos, el primer fin de semana de la película no resultó muy rentable para el estudio. Con una producción que se dice superó los 180 millones de dólares, más un costo de marketing de 100 millones, se estima que Digger necesitaría recaudar al menos 300 millones para recuperar su inversión. En su primer fin de semana, reunió tan sólo 20 millones y las proyecciones estiman que no logrará pasar de los 200 millones.

Su desempeño ha sido comparado a otras grandes apuestas que han recaudado poco y recibido opiniones mixtas de los críticos, como fue el caso de Babylon (2022) del director Damien Chazelle (Whiplash, La La Land), la cual recaudó sólo 63.4 millones en un presupuesto de 160 millones.

A raíz de sus críticas y en un intento por llevar a más personas a las salas, Digger ha reinventado su promoción, con un tráiler que te invita a “Decidir por ti mismo”. Algo similar hizo Megalópolis (2024) de Francis Ford Coppola, otro proyecto monumental que no alcanzó expectativas al ser el gran regreso de su director.

Tom Cruise comentó la semana pasada en el podcast “On Film With Kevin McCarthy”, en el cual apareció junto al director de la película, que la taquilla, en especial la del primer fin de semana, lo tenía sin preocupaciones. Afirmó que lo que él buscaba era apostarle a un proyecto que pudiera trascender más allá de su estreno. “Cuando hago películas, no digo ‘¡El primer fin de semana!’. Siento que lo que estamos haciendo es un pedazo duradero de cine".

Tanto él como Iñarritu citaron a Blade Runner (1982) como un ejemplo de una película que no cumplió expectativas en la taquilla y obtuvo reseñas mixtas, pero que hoy en día es considerada como un clásico. Cruise de igual manera señaló cómo él mismo había formado parte de proyectos arriesgados en el pasado, dando el ejemplo de Rain Man (1988), pero que estos tenían el beneficio de permanecer en salas por más tiempo.

Sin embargo, también han surgido rumores de que Cruise se encuentra descontento, culpando a relaciones públicas y el equipo de mercadotecnia por no hacer del estreno un evento más grande. Así lo reportó Rob Shuter para su blog Naughty But Nice, asegurando haber tenido contacto con personas cercanas al equipo de producción.