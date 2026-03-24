Hannah Montana 20 aniversario: las confesiones y secretos del detrás de cámaras con Miley Cyrus

Miley Cyrus revive a Hannah Montana en especial de 20 años La producción repasa momentos inéditos del set, revela anécdotas nunca antes confirmadas y muestra reencuentros con figuras clave de la serie.

A dos décadas del debut que lanzó a la fama a Miley Cyrus, la artista regresó al set donde nació Hannah Montana para recordar cómo una joven de 12 años terminó convertida en ícono global.

El especial, conducido por Alex Cooper, revive el impacto de la serie y revela lo que ocurrió fuera de cámaras, desde romances adolescentes hasta visitas sorpresa que hoy provocan más risa que drama.

¿De qué trata el especial del 20.º aniversario de Hannah Montana?

El programa repasa cómo Disney Channel apostó por Miley a inicios de los 2000 y encontró en ella la fórmula para crear a su próxima gran figura juvenil.

La historia de Hannah (una cantante famosa que mantiene una doble vida para llevar una adolescencia normal) terminó convirtiéndose en un fenómeno que inspiró a millones de niñas alrededor del mundo. Su regreso a Disney reactivó la nostalgia de quienes crecieron con su peluca rubia y el cuarto morado de Miley Stewart.

Novio adolescente: ¿Miley Cyrus y Dylan Sprous fueron novios?

Entre las preguntas inevitables que hacían los fans, ya sea sobre la vida privada de la artista o de secretos en el set de grabación; sin embargo, una de las que más toma relevancia es que se confirmó una de las historias más comentadas fuera de la pantalla: Miley y Dylan Sprouse fueron novios cuando ambos trabajaban en Disney Channel.

La cantante recordó que salían a comer sushi con Cole y su padre, y que la relación, aunque breve, fue uno de sus primeros crushes reales.

“Dylan era mi novio. Él era el más lindo. Tal vez había un rumor, pero es cierto, confirmado. Su padre nos llevaría a comer sushi. Fue un 2x1, como trae al hermano, ¡hola!”

Miley pone fin al eterno debate de si Jake o Jesse ¿quién era mejor?

La misma Miley retomó durante el programa el famoso triángulo amoroso que dividió a los seguidores entre Jake y Jesse. Aunque siempre se especuló sobre su preferencia, en el especial dijo entre bromas que era “team Jake”, dejando claro que su respuesta no iba más allá del juego.

“Jake, porque siempre está diciendo cosas buenas de mí y yo le presto atención, pero de Jesse no he oído ni una palabra”. Posteriormente, elaboró: “Jake cometió un error al mordisquearle la oreja a esa chica en el club, pero era joven, era tonto y lo admitió enseguida”.

Aportación musical de Taylor Swift en la película de Hannah Montana

Miley también recordó la participación de Taylor Swift en “Hannah Montana: The Movie”. Contó que en ese momento la cantante apenas comenzaba su carrera y fue elegida para aparecer en la escena del granero donde interpretó Crazier.

Además, destacó que Swift escribió la canción final de la cinta, You’ll Always Find Your Way Back Home, tema que calificó como uno que “ha resistido el paso del tiempo”.

“Ella escribió la canción final. Hay que reconocerlo. Un temazo. Ha resistido el paso del tiempo. Se lució con esa canción”, comentó Miley.

Selena Gómez aparece sin aviso en el especial

Una de las sorpresas más comentadas fue la llegada inesperada de Selena Gomez al set. La actriz, quien dio vida a Mikayla, la rival de Hannah en la serie, se disculpó por las frases pesadas que decía su personaje; reconoció que hoy varios de esos chistes ya no pasarían desapercibidos ante el escrutinio del público.

Los Jonas Brothers participaron en la gira de Hannah Montana por razones personales

Otra de las revelaciones del especial fue el motivo por el cual los Jonas Brothers se unieron como teloneros a la gira de la serie en 2007 y 2008. Miley explicó que Nick era su novio en ese entonces y que la decisión se tomó para que pudieran pasar más tiempo juntos durante los conciertos.

“Así que les decía: Iré de gira si mi novio puede venir. Y ellos me decían: ¿Quieres que tu novio sea el telonero? ¡Boom! Yo siempre pensaba: Bueno, será más divertido si Nick está ahí, será más divertido", recordó Miley.