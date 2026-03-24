Ricardo Arjona en México: fechas, conciertos, sedes y cómo comprar boletos para su tour en 2026

Ricardo Arjona El compositor centroamericano estará en al menos 10 estados de México para presentar su gira "Lo que el seco no dijo".

Luego de haber anunciado su concierto en el Estadio Azteca, Ricardo Arjona confirmó que no sólo habrá un segundo show en la Ciudad de México, sino que tendrá una gira por varios escenarios de nuestro país. El cantautor guatemalteco dio a conocer que serán al menos nueve sedes más en las que se estará presentando a partir del mes de noviembre de este 2026, luego de concluir su paso por Estados Unidos.

Fechas y sedes de los conciertos de Ricardo Arjona en México

Por medio de sus redes sociales, Arjona publicó un video para anunciar que estará presentándose, no solamente con una segunda fecha en el Estadio Azteca, sino que estará en diferentes partes del país como agradecimiento a su historia musical en el país.

Fechas de Ricardo Arjona en México Será todo un tour el que Arjona esté realizando en nuestro país presentando su disco más reciente: Seco.

“Quiero que de cualquier manera quede claro que lo que y estoy con México, no sólo por estos dos estadios aztecas o Banorte, sino por la historia que tiene conmigo, lo que estoy es agradecido. Que quede claro”.

Martes 10 de noviembre | Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez

Jueves 12 de noviembre | Estadio Yu’va, Oaxaca

Sábado 14 de noviembre | Puebla

Lunes 16 de noviembre | Estadio Panamericano, Guadalajara

Jueves 19 de noviembre | Estadio Toluca 80, Toluca

Sábado 21 de noviembre | Torreón

Lunes 23 de noviembre | Estadio Monumental, Chihuahua

Jueves 26 de noviembre | Tijuana

Domingo 29 de noviembre | Hermosillo

Miércoles 2 de diciembre | Saltillo

Sábado 5 de diciembre | Estadio Walmart Park, Monterrey

Miércoles 9 de diciembre | Aguascalientes

Viernes 11 de diciembre | León

Lunes 7 de diciembre | Arena Potosí, San Luis Potosí

Jueves 13 de diciembre | Estadio Beto Ávila, Veracruz

Martes 15 de diciembre | Estadio Finsus, Querétaro

Sábado 19 de diciembre | Estadio Azteca, CDMX (SOLD OUT)

Domingo 20 de diciembre | Estadio Azteca, CDMX

¿Cómo y dónde comprar boletos para Ricardo Arjona en México?

Para poder comprar entradas en cualquiera de estas fechas, deberás ingresar al sitio oficial de Funticket.mx, boletera encargada de estos eventos, incluyendo los del Estadio Banorte. Ahí mismo, podrás consultar los precios de cada localidad incluyendo los cargos y servicios.

La venta a fans registrados en el sitio oficial de Mundo Arjona comenzará este martes 24 de marzo a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general abrirá este miércoles 25 de marzo a las 11:00 horas.