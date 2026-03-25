8º aniversario de Stray Kids: fans mexicanas nombran una estrella por el estreno de ‘Star, Light (STAY)’

Stray Kids celebra ocho años con ‘Star, Light (STAY)’ El grupo surcoreano lanzó un sencillo especial por su octavo aniversario, mientras STAY México registró una estrella llamada “Mexaverse” como homenaje a la banda.

Este 25 de marzo marcó un nuevo capítulo para Stray Kids, una de las agrupaciones más influyentes del K-pop actual.

En el día que se conmemora su octavo aniversario de su debut en 2018, el grupo celebró con el estreno de Star, Light (STAY), un sencillo digital que funciona como un mensaje directo a su fandom; mientras fans mexicanas llevaron el festejo a otro nivel.

¿De qué habla el nuevo sencillo de Stray Kids?

El grupo surcoreano lanzó durante la noche del 24 (hora México) Star, Light (STAY), una canción creada por 3RACHA, Bang Chan, Changbin y Han, quienes han guiado la evolución musical del grupo desde sus primeros ritmos de hip-hop hasta una etapa más melódica.

El tema combina guitarras, sonidos de banda y arreglos de piano para transmitir calidez y esperanza, un guiño al camino que han recorrido junto con STAY.

La portada digital muestra la icónica brújula de Stray Kids transformada en un punto de luz estelar, reforzando la metáfora central del lanzamiento: ocho miembros, ocho luces que, unidas, alumbran el camino de millones de seguidores.

En los visualizadores del sencillo aparecen estrellas dibujadas por cada integrante, un detalle que simboliza su individualidad y su unión como grupo.

Estrella “Mexaverse” fans mexicanas llevaron el festejo a otro nivel: registraron una estrella real con el nombre “Mexaverse” (X: @STAY_mx_8)

“Mexaverse”: una estrella para Stray Kids comprada por Stay México

El fandom mexicano llevo la celebración a otro nivel, con un gesto que rápidamente se está volviendo viral. STAY México registró una estrella real bajo el nombre “Mexaverse”, ubicada en la constelación Camelopardalis. El certificado de registro, compartido el 24 de marzo, incluye el mapa celeste y el código oficial que identifica la estrella.

El mensaje que acompañó el anuncio destacó el agradecimiento del fandom hacia la agrupación integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.:

“En el cielo siempre nos encontrarán cuidándolos aun en la distancia; gracias por ser nuestras guías, luz y refugio en la oscuridad”, escribió el grupo de fans.

La comunidad agregó un segundo mensaje reafirmando su apoyo incondicional: “Seremos STAY incluso cuando nos volvamos estrellas y siempre serán el universo que nos contenga”.

El gesto se suma a una relación especial que Stray Kids ha construido con sus seguidores mexicanos, recordando los conciertos de 2025 en la Ciudad de México, donde las fans se hicieron notar con pancartas que dejaron huella en la agrupación.