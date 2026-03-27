Difunden noticia falsa de la muerte de Espinoza Paz: esto se sabe del estado de salud del artista

Espinoza Paz Durante las últimas horas se viralizó en TikTok la noticia falsa de la muerte del intérprete de “Lo Intentamos”; revelan que el video fue creado con Inteligencia Artificial.

Este viernes 27 de marzo se viralizó un video en redes sociales específicamente TikTok, en el que se lamentó la supuesta muerte del artista de regional mexicano, Espinoza Paz; sin embargo, la noticia fue declarada falsa al revelarse que el video fue creado por Inteligencia Artificial.

El artista ha mostrado activa presencia en su cuenta oficial de Instagram en los últimos días, por lo que sus fanáticos y fanáticas solicitaron no caer en este tipo de información falsa y mantener la calma.

Noticia falsa de la muerte de Espinoza Paz fue difundida en TikTok

Durante las últimas horas de este viernes, un video se viralizó en TikTok al reportar la supuesta muerte de Espinoza Paz, considerado uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana que consolidó su éxito con interpretaciones como “El próximo viernes” y “Lo intentamos”.

De acuerdo con el video difundido, el artista fue localizado “sin vida dentro de su casa”, información aparentemente reportada por la titular del programa Hoy, la actriz y presentadora Galilea Montijo.

“El querido cantante Espinoza Paz, ícono de la banda y el regional mexicano, ha dejado este mundo de manera repentina y misteriosa”, se escucha la voz de la conductora en el video, señalando que fuentes cercanas habrían confirmado la supuesta muerte del cantautor en su mansión ubicada en Sinaloa.

Según el falso reporte, las autoridades “se negaron a revelar las causas de su muerte”, añadiendo también un mensaje de consuelo a la familia y seres queridos del artista.

Video creado por IA conmociona al público con noticia falsa de la muerte de Espinoza Paz

El video difundido en TikTok y viralizado este viernes 27 de marzo acerca del presunto fallecimiento de Espinoza Paz fue realizado con Inteligencia Artificial, según reportaron internautas.

La noticia no mostró imágenes de la aparente muerte, sino que fue una recopilación del artista mientras la supuesta voz de la presentadora Galilea Montijo relataba el acontecimiento falso.

¿Cuál es la salud actual de Espinoza Paz?

A pesar de que el cantante y compositor de música regional mexicana no ha dado un anuncio hasta el momento sobre la noticia falsa de su muerte, Espinoza Paz ha mostrado gran actividad en su cuenta de Instagram durante los últimos días, sin mostrar ningún signo de posible enfermedad.

En la publicación más reciente en su cuenta oficial, el artista de 44 años de edad comparte con sus seguidores y seguidoras su experiencia al componer canciones, señalando que ha conocido personas a quienes nunca ha compuesto nada, en comparación a otros vínculos personales a quienes ha escrito más canciones.

Dado que Espinoza Paz ha sido activo en sus redes sociales, sus fanáticos y fanáticas advirtieron al público no caer en noticias falsas y mantener la calma hasta obtener información oficial de su estado actual de salud.