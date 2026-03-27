Tecate Pa’l Norte 2026: ¿Hay transmisión en vivo de los conciertos? La edición del Tecate Pa’l Norte 2026 contará con la presentación de artistas como Tyler, The Creator, Jackson Wang, Guns N’ Roses y Zoé (@tecatepalnorte)

Inicia este viernes una nueva edición del festival Tecate Pa’l Norte, el cual contará con la presencia de más de 150 artistas nacionales e internacionales y aquí te decimos si este año habrá transmisión en vivo.

El Tecate Pa’l Norte 2026 se llevará a cabo a partir de este viernes y hasta el domingo 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey en Nuevo León.

Sin embargo, si alguno de tus artistas favoritos se estará presentando en el Tecate Pa’l Norte 2026 y por alguna razón no pudiste asistir, lamentablemente este año no habrá transmisión de los conciertos, sin embargo aquí te damos otras opciones para seguir la cobertura en vivo del festival.

¿Cómo y dónde ver el Tecate Pa’l Norte 2026 en vivo?

A pesar de que no habrá una transmisión en vivo del Tecate Pa’l Norte 2026, las cuentas oficiales de las redes sociales de este festival como en Instagram y X realizarán una cobertura completa del mismo, donde suelen compartir algunos fragmentos de las presentaciones de los artistas así como entrevistas.

Por otra parte, en esta edición también podrás descargar la aplicación de Tecate Pa’l Norte, la cual promete contenido exclusivo para quienes la descarguen en su celular. En la aplicación, también puedes consultar horarios actualizados y mapas del festival.

Cartelera y Horarios del Tecate Pa’l Norte 2026

El Tecate Pa’l Norte 2026 contará con tres días completos de presentaciones de artistas de todo tipo de géneros musicales, desde rock, hasta regional mexicano, por lo que aquí te compartimos cuáles son algunos de los headliners de esta edición y su horario.

Viernes 27 de marzo

Tyler, The Creator: A partir de las 00:00 horas

A partir de las 00:00 horas Duncan Dhu: A partir de las 00:10 horas

A partir de las 00:10 horas Deftones: A partir de las 22:50 horas

A partir de las 22:50 horas Interpol: A partir de las 22:00 horas

A partir de las 22:00 horas Maldita Vecindad: A partir de las 22:20 horas

A partir de las 22:20 horas Molotov: A partir de las 22:30 horas

Sábado 28 de marzo:

Guns N’ Roses: A partir de las 23:25 horas

A partir de las 23:25 horas Grupo Frontera: A partir de las 22:25 horas

A partir de las 22:25 horas Kygo: A partir de las 21:25 horas

A partir de las 21:25 horas El Bógueto: A partir de las 19:35 horas

A partir de las 19:35 horas Los Fabulosos Cadillacs: A partir de las 12:00 horas

A partir de las 12:00 horas Enjambre: A partir de las 18:00 horas

Domingo 29 de marzo: