¡Es oficial! Prime Video confirma segunda temporada de ‘La Oficina’

Prime Video renueva 'La Oficina' ‘La Oficina’, adaptación mexicana del éxito internacional ‘The Office’, tendrá segunda temporada tras un arranque prometedor.

¡Festejo en La Calidita este lunes!

Tras un exitoso arranque desde el día de su estreno el pasado 13 de marzo, La Oficina, adaptación mexicana del éxito mundial The Office, fue renovada para una segunda temporada que continuará la incómoda, divertida y oficinista vida de los personajes que cautivaron todo México.

A pesar de la respuesta positiva que la serie remake tuvo, sus fanáticos y fanáticas pendían del hilo de la duda respecto a si la serie sería renovada o pasaría a la historia como un buen recuerdo; sin embargo, ¡la espera ha terminado!

De manera oficial, Prime Video anunció que el Olimpo nos traerá más aventuras de oficina próximamente, prometiendo convertirse en una de las adaptaciones de The Office más exitosas hasta ahora.

Prime Video confirma que ‘La Oficina’ tendrá segunda temporada

Producida por Prime Video y Gaz Alazraki, esta nueva versión de la popular serie británica mantuvo la misma premisa que su original: una sitcom de falso documental situada en la vida laboral de oficina, cuyo toque mexicano la convirtió rápidamente en la líder de los títulos más vistos en México y la posicionó en el noveno lugar a nivel mundial.

La primera temporada de la serie tuvo ocho episodios que se quedaron cortos gracias al trabajo de Marcos Bucay como showrunner y principal guionista de esta versión, quien cuenta con experiencia en la comedia mexicana por su trabajo en Club de Cuervos.

Ahora que Prime Video ha anunciado la segunda temporada de este éxito inmediato, las preguntas surgen: ¿mantendrá el formato de ocho episodios o, como sus predecesoras, apostará por una temporada más larga?

Hasta el momento, se desconoce cuántos capítulos contendrá, pero un artículo publicado por Variety, detalló que la continuación de esta serie buscará reforzar los elementos que mejor funcionaron en esta primera entrega, manteniendo las dinámicas de oficina y profundizando aún más en los personajes que se ganaron al público.

¡Jero regresa al Olimpo! Fernando Bonilla reacciona al anuncio de la segunda temporada de ‘La Oficina’

El festejo ya es definitivo: Jerónimo Ponce de León III y sus atormentados empleados volverán pronto, y así fue como el actor Fernando Bonilla, quien interpreta el irreverente jefe de la oficina Olimpo en Aguascalientes, lo anunció a través de sus redes sociales.

“A quien corresponda: se confirma la segunda temporada”.

Saliendo de la cama para buscar la icónica “tafa faforita” e ir al clóset por el traje de patrón, Bonilla se unió al festejo del público mexicano por la renovación de ‘La Oficina’, una noticia que comienza a elevar las expectativas por una temporada más extensa y que prometa las risas que, con sólo ocho episodios, continúa produciendo en todo México.