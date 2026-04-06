Super Mario Galaxy confirma su éxito de taquilla con 372 millones de dólares: ¿Cuánto le falta para alcanzar a su primera parte?

Super Mario Galaxy El elenco de Super Mario Galaxy durante una función premier en Japón.

Durante su primer fin de semana de estreno, Super Mario Galaxy cumplió las expectativas y se convirtió en la película más taquillera en lo que va de este 2026. El regreso de Mario y Luigi a la pantalla grande aprovechó los días de descanso por Semana Santa y logró ya superar su costo de producción en apenas unos días. Ahora, se perfila para superar a su antecesora y entrar al top de cintas animadas con mayor recaudación de todos los tiempos

Super Mario Galaxy: así le fue en su fin de semana de estreno

Luego de su estreno mundial el pasado miércoles 1 de abril, la película de Super Mario Galaxy ha reportado que el fin de semana tuvo un total de 372 millones de dólares de recaudación en taquilla mundial luego de exhibirse en más de ochenta países. De esta manera, se convirtió en el quinto mejor estreno en el mundo, siendo superada por cintas como Zootopia 2, Moana 2, su predecesora, entre otras.

En cuanto al 2026, se convirtió la película más taquillera en estos casi cuatro meses que llevamos del año superando a otras cintas como Pegasus 3, Hoppers, Proyecto Fin del Mundo o Scream 7. La película animada recibió críticas negativas por parte de especialistas de cine en la plataforma de Rotten Tomatoes, pero eso no les evitó convertirse en un nuevo fenómeno en las salas.

Este año, también se espera que películas como Toy Story 5, Supergilr, Spiderman: Brand New Day o Avengers: Doomsday compitan por ser la película más taquillera del año.

¿Cuánto le falta a Super Mario Galaxy para superar a su primera película?

En el 2023, la llegada de Super Mario Bros al cine se convirtió en la tercera película animada más taquillera de la historia, siendo superada únicamente por Frozen 2 y El Rey León (Live Action) con 1,360,879,476 dólares recaudados al final de su trayectoria en taquilla. Esto significa que la secuela todavía está aproximadamente a 988 millones de dólares en las próximas semanas para poder superar a la primera película, lo que dejaría la puerta abierta a una tercera entrega por parte de Nintendo e Illumination.

Las películas animadas más taquilleras de la historia se mantienen

Ne-Zha 2

Zootopia 2

Intensamente 2

El Rey León (Live Action)

Frozen 2

Aunque todavía no se ha confirmado, los números positivos en taquilla podrían respaldar la posibilidad de una tercera entrega basada en la popular saga de videojuegos. Además, la incorporación del personaje de Fox McCloud en esta cinta, también sugiere que Nintendo podría lanzar su propio universos cinematográfico animado con otros títulos como Starfox, Zelda, Metroid, entreotros.