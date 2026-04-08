James Gunn arremete contra reportaje de Deadline sobre casting de Man of Tomorrow: “Es pésimo e incorrecto”

James Gunn desmiente a Deadline El artículo de Deadline publicado este miércoles, señaló a Ella Purnell, Marisa Abela y Adria Arjona como candidatas para el papel de Máxima en Man of Tomorrow.

Una vez más, James Gunn combatió las ‘fake news’ a través de sus redes sociales, sin embargo, no fueron las teorías hechas por fanáticos lo que decidió desmentir esta tarde, sino que señaló directamente un reportaje de Deadline que incluyó información falsa sobre un supuesto “papel clave” en Man of Tomorrow, la secuela de su más reciente éxito, Superman 2025.

Este miércoles 8 de abril, el sitio web de noticias especializado en primicias y tendencias del cine, televisión y medios digitales, publicó un reportaje que incluía información falsa, lo que ocasionó la “decepción” de James Gunn y el señalamiento público redes sociales.

Deadline publica reportaje con información falsa de ‘Man of Tomorrow’

De acuerdo con el sitio de noticias, tres actrices reconocidas competían por un “papel clave” en la secuela de Superman, cuyo estreno está programado para el verano del siguiente año, sin embargo, el cineasta utilizó su cuenta oficial en Threads para desmentir la información.

El artículo de Deadline publicado este miércoles, señaló a Ella Purnell, Marisa Abela y Adria Arjona como candidatas para el papel de Máxima, una conquistadora alienígena conocida por su obsesión al kryptoniano; el reportaje también señaló que esta aparición sería “clave” en Man of Tomorrow.

Aunque la presencia de Máxima en la secuela ha sido un rumor a voces, Gunn no ha confirmado que el personaje aparecerá, por el contrario, señaló el reportaje publicado por Deadline como “pésimo e incorrecto”, expresando sentir decepción por el sitio.

Gunn desmiente información falsa en reportaje de Deadline

James Gunn es reconocido por su franqueza en redes sociales respecto a las teorías que fanáticos y fanáticas de los cómics realizan sobre los siguientes proyectos de DC Studios, a menudo desmintiendo especulaciones y combatiendo las ‘fake news’.

Esta ocasión fue el turno de Deadline, sitio de noticias líder en temas de entretemiento, a quienes señaló después de ver su reportaje compartido por el medio Nexus Point News.

Gunn desmiente información falsa de Deadline Cuenta oficial de James Gunn en la red social de microblogging, Threads.

“El reportaje de Deadline es pésimo e incorrecto. Siempre pensé que Deadline era bastante riguroso en su periodismo, pero este no es el caso, así que, francamente, estoy decepcionado”, expresó el cineasta.

Gunn afirmó mantener una amistad con Adria desde que la seleccionó para Experimento Belko, además de ser fan de Marisa y Ella, sin embargo, ninguna de las actrices ha tenido una reunión para participar en Man of Tomorrow como Deadline lo había indicado.