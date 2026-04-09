BTS revela su setlist oficial para el ‘Arirang World Tour’: estas son todas las canciones que cantarán en México

Setlist Arirang World Tour El setlist completo del ‘Arirang World Tour’ de BTS fue revelado; las canciones que presentarán en México incluyen un viaje nostálgico por su trayectoria y temas de su más reciente álbum.

¡Es oficial! BTS reveló su setlist completo del Arirang World Tour, el cual incluirá destellos nostálgicos a los mayores éxitos de su trayectoria y una bienvenida a la nueva era con temas de su álbum más reciente, combinando clásicos con la música que da paso a una etapa más madura y experimental del grupo surcoreano.

Tras arrancar su gira este jueves 9 de abril con su primer concierto en el Goyang Stadium, las fanáticas y fanáticos de la banda de kpop más popular a nivel internacional comenzaron a difundir la lista completa de las canciones que Bangtan Sonyeondan interpretará en sus conciertos de la gira, incluyendo los shows que dará en México para mayo 2026.

Setlist completo del Arirang World Tour: recorrido nostálgico hacia una nueva era

La gira mundial de BTS ha sido uno de los eventos más esperados de la historia desde el regreso de sus siete integrantes del servicio militar en Corea del Sur, lo que tuvo al posible setlist completo del Arirang World Tour en el centro de la conversación y expectativa de millones de fans alrededor del mundo.

Sin embargo, tras emprender su gira este 9 de abril en Goyang, el setlist oficial de los conciertos de BTS fue revelado y difundido al instante en redes sociales, ocasionando que la emoción de ARMY internacional estallara al descubrir que el espectáculo será una montaña rusa de emociones al viajar por los éxitos más queridos de álbumes anteriores y la bienvenida a los nuevos temas de una etapa que apenas comienza.

El setlist completo del Arirang World Tour es el siguiente:

INTRO: Hooligan.

Aliens.

Run BTS.

They don’t know about us.

Like animals.

FAKE LOVE.

Swim.

Merry Go Round.

2.0

Normal.

Not Today.

Mic Drop.

FYA.

Fire.

Body to Body.

IDOL.

Come over.

Butter.

Dynamite.

Mikrokosmos.

I Need U.

Please.

CLOSER: Into The Sun.

Este repertorio incluye canciones temas de álbumes clásicos como The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever y You Never Walk Alone, así como canciones del icónico Love Yourself: Tear.

Sin embargo, los temas predominantes pertenencen al más reciente álbum del grupo, Arirang, enfatizando el comienzo de una nueva etapa para los siete artistas.

¿Cuáles son las canciones que BTS cantará en México?

Tras casi una década desde su última visita en México, los siete integrantes del grupo de k-pop más famoso a nivel internaiconal, RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V y Jungkook, finalmente vuelve al escenario mexicano para felicidad de su público latino.

Los conciertos en México se llevarán a cabo los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, por lo que, mientras el setlist no experimente cambios en los siguientes conciertos previos a México, es posible que las fanáticas y fanáticos del país escuchen las canciones aquí enlistadas.

La revelación de este setlist completa uno de los puntos finales para que ARMY México se aliste para un regreso cargado de energía, nostalgia y la excelencia que ha caracterizado al grupo surcoreano desde sus inicios.