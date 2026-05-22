Alejandro Marcovich: qué se sabe sobre su estado de salud y la cancelación de su gira en México

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Marcovich? Especial

Una lamentable noticia envuelve al rock mexicano ya que, al parecer Alejandro Marcovich no podrá ofrecer sus shows pactados en México que se tenían programados en las próximas semanas.

Al menos ese es el panorama, luego de que la familia del guitarrista emitió un comunicado la tarde de este viernes 22 de mayo, en el que anunciaron un pronóstico poco favorable para el músico.

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich y cuál es su estado de salud?

De acuerdo con el comunicado, la familia de Alejandro, dio a conocer que el guitarrista y arreglista argentino sufrió un derrame cerebral el pasado martes 19 de mayo, por lo que fue ingresado de emergencia a un hospital para brindarle las primeras atenciones.

En este sentido, las noticias no son del todo favorables, ya que, de acuerdo con el reporte oficial, Marcovich se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado y se espera que en los próximos días se de a conocer más sobre su estado de salud.

En consecuencia, la misma familia de Marcovich señaló que debido a este suceso sus conciertos de su gira quedan oficialmente cancelados. Asimismo, su esposa e hijos declararón que Marcovich se encuentra en manos de especialistas quienes asistirán al argentino durante este proceso.

La familia externó su agradecimiento por las muestras de cariño y oraciones hacia Marcovich y pidieron comprensión en medio de este momento difícil.