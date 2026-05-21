La otra “mamá” de Luis Miguel: la historia de Edith Sánchez, quien trabajó 25 años con “El Sol” y no ha recibido liquidación

Extrabajadora de Luis Miguel exige liquidación Edith Sánchez, asistente de Luis Miguel despedida sin explicaciones en 2017, mantiene la lucha por su liquidación; señaló para El País que el cantante incluso la llamaba “mamá”.

Edith Sánchez, mujer de 69 años que formó parte del círculo más cercano de Luis Miguel durante más de dos décadas antes de su despido sin explicaciones, rompió el silencio al conceder una entrevista a El País, en la cual relató las condiciones en las que trabajó para el reconocido artista y denunció la falta de su liquidación a casi diez años desde que ‘El Sol’ prescindió de sus servicios, bloqueando toda comunicación con la trabajadora.

“Decía que era como su mamá”, rememoró Edith, señalando que nunca creyó en tal expresión, sobre todo cuando fue diagnosticada de cáncer en el año 2017 y, tras comunicarlo con el cantante, Luis Miguel dejó de responder a sus mensajes.

¿Quién es Edith Sánchez, la extrabajadora de Luis Miguel que pelea su liquidación?

Edith Sánchez llegó a la Ciudad de México a los ocho años de edad, siendo la tercera de trece hermanos de una familia originaria de Ixcaquixtla, en Puebla, para trabajar en el taller de sus tíos que se encontraba ubicado en la calle Sullivan.

Dicho taller se encargaba del vestuario y la joyería fina de las celebridades más emblemáticas de esa época en México, por lo que Edith participó directamente en el empedrado y las colas de los trajes de noche de figuras como Angélica María o Monna Bell.

Una ocasión, llegó al taller Lucía Miranda, modelo y esposa de Hugo López —quien se convertiría en el mánager del artista una vez que éste cumpliera la mayoría de edad—, para solicitar “una persona de confianza, que no tuviera problema de viajar ni problema de horarios ni problema de nada”.

La tarea que se desempeñaría en tal puesto incluía buscar, comprar y preparar la ropa del cantante, acompañarlo en los viajes de sus shows dentro y fuera del país, procurarle alimento de ser necesario, llevar a cabo contrato de personal, procurar el cuidado de la casa de Luis Miguel y siempre “conseguir que no le faltara nada”; básicamente, un puesto de asistente que Edith desempeñó a partir de los 31 años.

En una entrevista exclusiva con el medio El País, Sánchez reveló que trabajó para el aclamado artista por 25 años de su vida e incluso era vista como una figura materna, según expresiones que Luis Miguel realizó en el pasado. No obstante, la “estrecha” relación tuvo su final en el año 2017, cuando Edith fue despedida sin explicación alguna, no sólo eso, sino que también se le negó su liquidación a pesar de enfrentar problemas de salud.

Edith Sánchez denunció falta de contrato formal, prestaciones laborales y vacaciones

Edith explicó al medio que el distanciamiento con el artista ocurrió en 2017, cuando viajó a Ciudad de México por motivos de salud. En la capital, Sánchez se sometió a revisiones médicas relacionadas con un cáncer que padecía desde años previos y, tras comunicar a Luis Miguel que la enfermedad había vuelto, dejó de recibir respuesta; la mujer fue despedida sin explicaciones ni liquidación por sus veinticinco años de servicio.

De acuerdo con lo que Edith afirmó a El País, nunca se le dio a firmar un contrato formal ni recibió las prestaciones laborales correspondientes, incluyendo el seguro social o vacaciones, a pesar de que el trabajo incluía una gran variedad de actividades que la mujer organizaba.

En 2023, el equipo de Luis Miguel le abonó una cantidad correspondiente a salarios retrasados, mas consideró la suma insuficiente en comparación al tiempo que trabajó para el artista.

“Yo nunca tuve vacaciones, nunca tuve nada, yo siempre estuve con él y para él”, contó Edith en la entrevista, destacando que su única intención al romper su silencio es recibir una “liquidación justa” y no iniciar una batalla mediática; actualmente, señaló, sobrevive gracias a préstamos familiares y de amistades.

¿Qué ha dicho el equipo de Luis Miguel ante la denuncia de Edith Sánchez?

Tras el contacto con Edith Sánchez, El País buscó comunicarse con el equipo de Luis Miguel para obtener la versión de los hechos del artista, no obstante, sus representantes pidieron “más tiempo para contestar” en tres ocasiones, antes de declinarse a hacer comentarios respecto a la situación.

Únicamente aseguraron que el bufete legal del cantante estará “muy pendiente” para emprender acciones legales contra el medio periodístico por “amparar” el testimonio de Edith Sánchez.

Por su parte, Edith cuenta con diversas pruebas que confirman su relación laboral con el artista a lo largo de dos décadas, desde fotografías juntos hasta pasaportes que la señalan como miembro del equipo de Luis Miguel en las giras internacionales, así como panfletos oficiales que muestran su nombre en los eventos exclusivos que el cantante llevaba a cabo con su equipo cercano.

“Nunca pensé en el sueldo, sino en que cuando ya no quisiera trabajar, él me iba a liquidar bien”, compartió Edith, cuyo trabajo con ‘El Sol de México’ no sólo le impidió tiempo libre para vacaciones, sino también le apartó de celebraciones familiares; nunca se casó ni tuvo hijos, pues el trabajo que desempeñaba era casi de veinticuatro horas.