Cazzu obtiene la visa para viajar con su hija: ¿Cuál era el conflicto legal con Christian Nodal?

Cazzu avanza en conflicto legal con Nodal Cazzu iniciará la gira ‘Latinaje’ en Estados Unidos acompañada de su hija, después de que el caso de la visa estadounidense de la menor llegara a un acuerdo; el proceso requería la autorización de Nodal.

La cantante argentina Cazzu consiguió un avance clave en el conflicto legal respecto al trámite de la visa estadounidense para su hija Inti que mantiene con su expareja, Christian Nodal, después de que un periodista argentino confirmara que la menor acompañará a su madre en el tour Latinaje 2026 por Estados Unidos.

De acuerdo con Javier Ceriani, las visas de la artista y su pequeña presuntamente ya están aprobadas, esto después de tres meses de tensiones e intervención legal para obtener un acuerdo con el músico mexicano, ya que el proceso de la visa para la menor debía ser aprobado por ambos padres.

¿Por qué Inti no podía obtener la visa estadounidense para viajar con su madre?

El proceso para obtener el documento migratorio de la pequeña atravesó un conflicto legal entre sus padres, Cazzu y Nodal, debido a que la ley argentina establece que la autorización del padre es indispensable para llevar a cabo el trámite de visa.

Javier Ceriani, en declaraciones anteriores, señaló que el cantante de música regional mexicana se habría negado en reiteradas ocasiones a firmar en el permiso correspondiente, lo que orilló a Cazzu a recurrir nuevamente a instancias judiciales para destrabar el proceso.

Resolución favorable para Cazzu en el conflicto legal con Christian Nodal

En el programa en vivo más reciente del periodista argentino, Javier Ceriani, se dio a conocer que fuentes cercanas a la cantante confirmaron que todas las visas fueron aprobadas, tanto familiares como del equipo de trabajo, lo que permitirá a Cazzu iniciar su gira Latinaje 2026 en las ciudades del país norteamericano.

“Ya me confirmaron que sus visas de Cazzu y su hija están aceptadas. Estados Unidos aceptó todo el acceso para que vengan a trabajar”, detalló el presentador.

Sin embargo, todavía no se han realizado comunicados oficiales de los involucrados ni se han hecho público los documentos que expliquen las condiciones del acuerdo entre Nodal y Cazzu, por lo que la información del periodista se mantiene como una suposición hasta la confirmación directa.

Cazzu trasciende al ámbito social y legal

La disputa entre ambos artistas se ha dado desde du separación, enfrentando diferencias relacionadas con la custodia, la manutención y la exposición pública de la menor, lo que ha mantenido el caso en el centro de la conversación mediática y el debate en redes sociales.

Incluso, este pleito legal ha trascendido al ámbito legal y social, pues resultó un parteaguas para iniciativas legislativas en México y Argentina, impulsadas por organizaciones sociales y feministas.

La “Ley Cazzu” ha sido presentada en los congresos de Oaxaca y Michoacán, con el propósito de establecer el consentimiento de que uno sólo de los padres sea suficiente para que un menor de edad pueda salir del país, específicamente cuando la otra parte no cumple con sus responsabilidades o está ausente.

Esta iniciativa pretende proteger a los menores y la madre o padre a cargo, con el fin de evitar que uno de los progenitores utilice los permisos legales como una forma de control o bloqueo.