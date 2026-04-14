Festival Internacional de Cine de Taxco 2026: fechas, invitados y todo lo que debes saber del evento cultural en Guerrero

Este 2026, Taxco vuelve a iluminar con el Festival Internacional de Cine de Taxco (TAFF), que celebra su onceava edición del 24 de abril al 2 de mayo, consolidándose como uno de los eventos culturales más relevantes del país.

Con una propuesta que combina tradición cinematográfica y nuevas narrativas, el festival promete convertirse en un imán tanto para cinéfilos como para la industria, así como en un evento que atraiga al turismo nacional el internacional.

Taxco, epicentro del cine en México este 2026

Durante más de una semana, las calles empedradas y los rincones históricos de Taxco se transformarán en salas vivas para el cine mexicano contemporáneo y propuestas internacionales.

El TAFF no solo proyecta películas: crea una experiencia donde el espectador convive con creadores y descubre historias en escenarios únicos.

Locaciones como la Mina Prehispánica, Santa Prisca y Plaza Borda serán parte del circuito cinematográfico, reforzando el carácter del festival como una experiencia cultural integral.

Dagoberto Gama recibirá el Aro de Plata por Trayectoria

Uno de los momentos más esperados de la edición XI del Festival Internacional de Cine de Taxco 2026 será el homenaje al actor Dagoberto Gama, quien será reconocido con el Aro de Plata por Trayectoria.

Un referente del cine nacional

Originario de Guerrero, Gama ha dejado huella en producciones clave del cine mexicano como Amores Perros, El Infierno y El Violín, esta última con reconocimiento internacional.

Su carrera representa una mezcla de talento, disciplina y conexión con sus raíces, elementos que el festival busca destacar en esta edición.

Un punto de encuentro para la industria cinematográfica

Por primera vez, el festival apuesta por fortalecer el lado profesional del cine con el Encuentro de Industria Cinematográfica en Taxco, un espacio pensado para generar vínculos entre productores, creadores y agentes culturales.

Este foro abre la puerta a nuevas oportunidades de producción y colaboración, posicionando a Taxco no solo como escenario, sino como un verdadero detonador de proyectos audiovisuales.

Cortometrajes

La competencia de cortometrajes se mantiene como uno de los pilares del TAFF, reuniendo propuestas frescas que reflejan la diversidad del cine actual.

Espacios para descubrir talento

Las proyecciones, que tendrán lugar en sedes como Cinema Balboa Boutique, permiten al público acercarse a nuevas narrativas, mientras los realizadores encuentran una plataforma clave para exhibir su trabajo y conectar con audiencias.

Invitado internacional: Arturo Santana

El director cubano Arturo Santana formará parte de la programación con la presentación de su película “5 historias de amor y un bolerón desesperado”, aportando una mirada internacional al festival.

Su presencia fortalece el intercambio cultural y subraya uno de los objetivos del TAFF: acercar al público con los creadores en un entorno directo y cercano.

Alianzas que impulsan el Festival

La realización del Festival Internacional de Cine de Taxco es posible gracias a la colaboración entre instituciones públicas y privadas, entre las que destacan:

Secretaría de Turismo del Gobierno de Guerrero

H. Ayuntamiento de Taxco

UNAM (CEPE, Facultad de Artes y Diseño, Filmoteca)

Asociación de Hoteles de Taxco

Restauranteros Unidos por Taxco

Oficina de Convenciones y Visitantes de Taxco

Casa Sierra Alta y Balboa Café & Cinema

Más que cine: un motor cultural y turístico

A lo largo de sus once ediciones, el TAFF ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma que va más allá de la exhibición. Hoy, el Festival Internacional de Cine de Taxco 2026 es un motor que impulsa el turismo en Guerrero, fomenta la formación de nuevos talentos y fortalece la industria cinematográfica.