Paramount acusa a Netflix de guerra sucia para evitar la compra de Warner

Paramount acusa a Netflix de sabotaje Después de tres meses, la adquisición de Warner Bros. no se ha podido completar

Paramount señala a Netflix por prácticas injustas y deshonestas en su intento por evitar la adquisición de Warner Bros. Discovery. El estudio de Hollywood acusó al gigante de streaming de utlizar estrategias como «tierra quemada» y tornar a organizaciones sindicales en su contra.

¿Qué dijo Paramount sobre las prácticas injustas de Netflix?

El Jefe Legal de Paramount, Makan Delrahim, envió a la División Antimonopolista del Departamento de Justicia de los Estados Unidos una carta la semana pasada. En ella, acusó a Netflix de estar obrando en contra de la adquisición que Warner Bros. Discovery que la compañía concretó en marzo de este año. Los dos grandes del entretenimiento se estuvieron disputando la propiedad del estudio por varios meses hasta que se favoreció la oferta que puso sobre la mesa Paramount.

Ahora, tres meses después del trato, se siguen presentando demandas legales que impiden finalizar la compra. y Paramount acusa a Netflix de seguir interfiriendo en el trato.

«La respuesta de pánico y campaña de tierra quemada utlizada por Netflix para sugestionar a los reguladores y otras partes interesadas en contra de la transacción sólo demuestra lo mucho que Netflix percibe a Paramount como una gran competencia» escribió Delrahim en la carta.

La misiva se dio en respuesta a el «White Paper» (Papel Blanco) que comunicó la International Brotherhood of Teamsters (en español Fraternidad Internacional de Camioneros y por sus siglas en inglés IBT), una organización sindical con sede en Washington D.C. que abarca distintos sectores de obreros.

En el comunicado, lanzado poco tiempo después de que se concretara la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, la IBT asegura que una fusión de ese tipo podría poner a muchos trabajadores de la industria en riesgo. Comparó la adquisición de Fox que realizó Disney en 2019. Después de que esta se llevara a cabo, mucho personal fue recortado de la empresa y múltiples proyectos que se encontraban en distintas etapas de producción fueron cancelados.

Delrahim acusa a Netflix de convencer a la IBT de estar en su contra a través de una suerte de guerra por delegación. También rechaza la comparación con Disney y Fox, reafirmando el compromiso que la empresa hizo cuando adquirió Warner Bros. de hacer hasta 30 películas al año, asegurando el empleo de muchos trabajadores sindicales.

El Jefe Legal, en una entrevista con Los Angeles Times la semana pasada, también formuló acusaciones de antisemitismo contra las personas que se oponen a la adquisición. «Existe mucha siembra de miedo, particularmente de personas en Washington D.C. Es parte de su campaña política. Algunos intentan infligir daño en esta transacción por el simple hecho de sus opiniones antisemitas». Omitió aclarar qué oponentes en específico sostienen estas ideologías antisemitas

¿Cómo respondió Netflix a las acusaciones de conducta disruptiva que Paramount?

La carta no especificó qué acciones específicas tomó Netflix para obstruir la adquisición o demostró vínculos entre la compañía de streaming y la IBT. En una entrevista para Deadline, un portavoz de Netflix negó que cualquier acción haya sido tomada desde que se concretó el trato, y que la compañía ha estado ocupada con sus negocios. Calificó las acusaciones de «absurdas».

«Al final, depende de los reguladores aprobar el trato y determinar si es para los mejores intereses de la industria y todos los involucrados», sostuvo el portavoz de Netflix.