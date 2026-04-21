¿Michael Jackson o el ‘Ayuwoki’?: Las críticas destrozan la película biográfica del ‘Rey del Pop’ previo a su estreno

Michael 2026 ‘Michael’, la cinta biográfica de uno de los artistas más importantes en la historia musical, debutó con porcentajes bajos y críticas negativas.

Michael Jackson reclamó el título de Rey del Pop tras revolucionar la industria musical al romper las barreras raciales en la cultura popular, fusionando géneros como el pop, soul, funk y rock e introducir coreografías innovadoras que influyeron a generaciones de artistas, incluso transformando los videos musicales en cortometrajes artísticos y narrativos que cambiaron el medio para siempre.

Fuera de los escenarios, Jackson experimentó una vida complicada al ser víctima de maltrato infantil por parte de su padre, además de que enfrentó graves acusaciones de presunto abuso sexual a menores que no han sido resueltas judicialmente hasta el día de hoy, por lo que retratar en pantalla grande su paso artístico y humano por este mundo fue una de las ambiciones cinematográficas más esperadas del 2026.

Sin embargo, con el filme Michael ya presentado a críticos y críticas, las primeras reacciones que desata son contrarias a lo esperado cuando el proyecto se anunció, pues sorprendió al público por su bajo puntaje en Rotten Tomatoes y múltiples reseñas que señalan a la película por “irse a lo seguro” y ser “realmente mala”.

La película de Michael Jakson es destrozada por la crítica: “decepcionante e incompleta”

Medios de entretenimiento como IGN y The Hollywood Handle revelaron las primeras críticas de Michael, película biográfica del icónico Rey del Pop y protagonizada por el sobrino del artista, Jafaar Jackson, quien parece haber recibido puntos positivos por parte de los críticos; la historia, por otra parte, no corrió con la misma suerte.

“[La película] Está profundamente comprometida con la celebración del arte de Jackson, pero mucho menos interesada en indagar en las complejidades de su vida", escribe Joao Santana para The Hollywood Handle, señalando que esta decisión provoca que el filme sea “un retrato que se siente superficial”, describe una interpretación impresionante y respetuosa, pero con un guión incompleto que sólo es rescatado por el elenco.

Santana indicó que el problema más persistente de la película reside en el montaje, pues el proyecto batalla para “encontrar una fluidez constante” con escenas que a menudo se sienten ensambladas de forma abrupta e interrumpen la continuidad emocional.

No matter where you come down on Michael Jackson as a person, this biopic is entirely the opposite of what he was, both as an iconic performer and a controversial tabloid figure.



Our review: https://t.co/nX3g5k9Ai3 pic.twitter.com/t9VLpoPWy8 — IGN (@IGN) April 21, 2026

Siddhant Adlakha, para IGN, también critica duramente la narrativa cautelosa en el filme, declarando: “Hace que Michael Jackson, el Rey del Pop y una de las figuras más controvertidas, electrizantes e innovadoras del siglo XX, resulte totalmente aburrido”.

De acuerdo con Adlakha, la película se centra en “qué canción produjo Jackson en qué momento”, restando interacciones familiares e introspección en las motivaciones del artista, presentándolo al público como “un genio incomprendido común” en lugar de abordar el desarrollo emocional.

Las críticas concluyen que Michael es una película atrapada entre la experiencia musical audaz y una biografía cautelosa, la cual destaca en resucitar al Rey del Pop en el escenario pero titubea en mostrar al humano detrás, por lo que ambos elementos no logran conciliarse y dan por resultado una estructura irregular.

‘Michael’ debuta con 27% en Rotten Tomatoes previo a su estreno mundial

En el popular sitio de reseñas para cine y televisión, Rotten Tomatoes, el filme que buscó retratar la vida de Michael Jackson tampoco obtuvo buenos resultados al debutar con 27% de aprobación por parte de la crítica.

Las reseñas no señalan algo tan distinto a las opiniones en The Hollywood Handle e IGN, pues vuelven a destacar que la película “trata con excesivo cuidado” a la figura legendaria del pop, temiendo explorar la interioridad de Jackson y apenas rozando la superficie de muchas de sus ideas más interesantes.

“Las impresionantes interpretaciones musicales y de baile de los dos jóvenes que interpretan a Michael Jackson no logran disipar la incómoda realidad de que existe otra faceta de la historia de la estrella del pop que brilla por su ausencia en esta producción”, escribió Empire Magazine.