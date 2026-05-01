Soul Dread 18 aniversario: una noche donde el reggae se volvió comunidad viva

Aniversario Soul Dread 18 de abril Especial

El pasado 18 de abril de 2025 (con una edición que se ha replicado y consolidado año con año), el colectivo Soul Dread celebró su 18 aniversario en Sala Urbana, confirmando algo que ya no es discusión dentro de la escena, pues demostraron que no es solo una promotora, es un eje cultural del reggae en México.

Desde horas antes del arranque —programado alrededor de las 17:00 horas— el ambiente ya anticipaba lo que vendría: una peregrinación sonora de dreadlocks, vinilos, sound systems y generaciones cruzadas por una misma raíz. Porque si algo ha construido Soul Dread en casi dos décadas es justamente eso: comunidad rasta.

Un aniversario memorable: así fue el 18 aniversario del Soul Dread

Hablar de este aniversario es hablar de un cartel que jugó en dos tiempos: historia y presente. La presencia de figuras como Horace Andy, Johnny Clarke y Jesse Royal no solo elevó el nivel, lo convirtió en un documento vivo del reggae.

A esto se sumó la energía de Skarra Mucci junto a Manu Digital, quienes llevaron el pulso del dancehall a su punto más alto: beats digitales, flows acelerados y una conexión inmediata con el público mexicano.

El equilibrio lo terminó de construir el talento nacional con nombres como Victoria Malawi y Nognes, recordando que la escena local no es telonera, sino parte esencial del movimiento.

Lo que se vivió en Sala Urbana fue menos un festival y más una ceremonia. El sonido —clave en cualquier cultura sound system— se mantuvo sólido durante toda la jornada, permitiendo que cada bajo retumbara como debe: físico, profundo, casi espiritual. Y a pesar de que para Horace Andy representó un reto pararse en el escenario., esto debido a su avanzada edad y a su estado de salud, ver la figura de esta leyenda bastó para comprender el gran esfuerzo que hizo el jamaicano por entregarse a su público.

Soul Dread: 18 años de resistencia cultural

Más allá de la música, este aniversario funcionó como un statement. Soul Dread ha logrado algo que pocos proyectos independientes sostienen en México: construir un puente real entre la escena local y Jamaica.

No es casualidad que su trabajo haya sido reconocido incluso en contextos internacionales ligados al reggae. Lo que empezó como fiestas pequeñas hoy es una plataforma que educa, conecta y mantiene viva la esencia del género.

Y eso se sintió en el público pues no era solo gente asistiendo a un concierto, era gente defendiendo una cultura.