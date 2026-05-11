Cancelan todos los conciertos de Gol de Oro en el Pabellón del Palacio de los Deportes (IG: Aterciopelados - DLD)

Se cancelaron todos los eventos de Gol de Oro, un concepto donde habría dos escenarios enfrentados en el mismo espacio, simulando un campo de futbol durante ocho noches consecutivas.

El evento, que estaba previsto para llevarse a cabo del 2 al 9 de junio de 2026 en el Pabellón Oeste, donde se presentarían dos artistas por noche representando a su país clasificado al Mundial, fue cancelado en su totalidad.

¿Por qué cancelaron todos los conciertos de Gol de Oro?

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte de los organizadores del evento, donde habría artistas representando a México, Argentina, España, Alemania, Estados Unidos, Panamá, Colombia, entre otros.

Sin embargo, en la página oficial de Ticketmaster ya aparece la etiqueta de “cancelado” en todos los conciertos de este evento que buscaba combinar el espíritu del Mundial 2026 con la música, en una especie de versus entre bandas y músicos de renombre internacional.

Cancelan todos los conciertos de Gol de Oro en el Pabellón del Palacio de los Deportes (Ticketmaster)

En Ticketmaster pueden observarse con la etiqueta de cancelado los conciertos que se realizarían el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de junio en el Pabellón del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

El concierto donde DLD y Dorian se presentarían el 2 de junio aparece con la etiqueta de cancelado, además de las presentaciones de bandas míticas como Los Pericos y Aterciopelados, figuras representativas del rock y reggae.

Entre las bandas invitadas se encontraban Digitalism y Kinky, quienes planeaban presentarse el 5 de junio; sin embargo, su concierto también fue cancelado.

De igual manera, los conciertos del 6, 7, 8 y 9 de junio aparecen con la etiqueta de cancelado. Estos días se esperaba la presentación de grupos de ska como Los Rabanes vs La Tremenda Korte, e incluso estaba prevista la presentación de géneros sonideros como Sonido La Changa vs Systema Solar.

Cancelan todos los conciertos de Gol de Oro en el Pabellón del Palacio de los Deportes

El 8 de junio se esperaba el concierto de Poolside vs Clubz, evento que también fue cancelado, al igual que el evento del 9 de junio entre Silvestre y La Naranja vs Natalia Lacunza.

¿Cuándo y cómo será el proceso de reembolso de los boletos por cancelación?

Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha ni el proceso de reembolso de los boletos para aquellos que hayan adquirido sus entradas para Gol de Oro.

Se espera que en los siguientes días se actualice la información o bien que los organizadores emitan un comunicado oficial para que los espectadores puedan recibir el reembolso.