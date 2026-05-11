Un show más, las cintas perdidas: estas son las voces de doblaje latino que regresan a la serie

Un show más: las cintas perdidas Actores y actrices de doblaje regresan a una de las caricaturas emblemáticas de Cartoon Network en una nueva temporada.

Este lunes 11 de mayo está de regreso Un Show Más, una de las caricaturas más emblemáticas de Cartoon Network en los últimos años con una nueva temporada titulada “Las cintas perdidas”. La animación, que duró desde 2010 hasta 2017 se hizo popular a nivel Latinoamérica también en parte por las voces que le dieron vida a estos singulares personajes y sus inverosímiles aventuras. Ahora, la mayoría de ellos están de regreso para contar estas nuevas historias.

¿Qué actores y actrices de doblaje regresan a Un Show Más: las cintas perdidas?

Para esta nueva temporada, veremos el retorno de las voces originales en español de Moredcai y Rigby, interpretadas por Arturo Cataño y Moisés Iván Mora ¡Sí que sí! En el caso del azulejo, destaca el regresó de su primera voz luego de que fuera reemplazado en la parte final de la última temporada por Edson Matus tras un conflicto con el estudio de doblaje mientras el locuaz mapache mantiene a su interprete de toda la vida.

Por otra parte, algunos de los protagonistas de el parque no tuvieron siempre las mismas voces y vivieron cambios a lo largo de la serie original. En el caso de Benson, será David Bueno quien retome el personaje y quien fue el encargado de arle vida durante la mayor parte de la primera temporada. Por su parte, Fantasmano correrá a cargo de Eduardo Ramírez, quien trabajó entre las temporadas 5 y 8. El papel de Skips será de nueva cuenta interpretado por Mauricio Pérez, quien lo hizo en las temporadas finales para reemplazar a Javier Rivero.

Mientras tanto, Papaleta y Musculoso volverán a tener sus respectivas voces sin ninguna alteración.

Alfonso Obregón regresa al doblaje en Un Show Más: las cintas perdidas

Por otra parte, también destacó el retorno de Alfonso Obregón Inclán, quien interpreta a un agente del FBI en uno de los capítulos de la nueva temporada. El actor mexicano participó en varios episodios de las primera temporadas, principalmente con personajes ocasionales como el del Bert Coleman en el capítulo “Mentiroso o Experto”.

Quien también le da vida a Shrek, ha señalado que múltiples estudios lo han mantenido al margen de diferentes proyectos luego de una denuncia de presunto acoso sexual en 2022 y 2023 por parte de una estudiante y tras haber tenido un tiempo en prisión. Finalmente fue absuelto en el 2024, pero no había sido parte de series ni películas desde entonces.

Voces de doblaje latino confirmadas de Un Show Más: las cintas perdidas

Mordecai - Arturo Cataño

Mordecai - Moisés Iván Mora

Benson - David Bueno

Papaleta - Carlos Hugo Hidalgo

“Skips” - Mauricio Pérez

Musculoso - Manuel Bueno

Fantasmano - Eduardo Ramírez

Margarita - Circe Luna

Eileen - Isabel Martiñón

CJ - Elsa Covián

La serie ya se encuentra disponible desde este lunes 11 de mayo a través de la plataforma de HBO Max con los 5 primeros capítulos en México.