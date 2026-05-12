Megadeth en la Arena CDMX: thrash metal, nostalgia y una despedida que hizo temblar a la capital

Megadeth (Alan Mino)

Durante las noches del 10 y 11 de mayo, la Arena CDMX dejó de ser un recinto de conciertos convencional para transformarse en un punto de encuentro para miles de seguidores del metal. Desde las inmediaciones del lugar podía sentirse que no se trataba de una visita cualquiera. Entre chamarras de mezclilla llenas de parches, camisetas negras desgastadas y grupos enteros repasando canciones antes de entrar, el ambiente tenía el tono de un ritual colectivo alrededor de una banda que ha marcado generaciones enteras.

El regreso de Megadeth a la Ciudad de México no solo representó una nueva escala dentro de la gira This Was Our Life; también terminó funcionando como una especie de celebración histórica del thrash metal. La demanda fue tan alta que obligó a abrir una segunda fecha, algo que volvió a confirmar el vínculo casi inquebrantable entre el público mexicano y Dave Mustaine.

Dentro del recinto, la sensación era distinta incluso antes de que comenzara el concierto. En los pasillos sonaban himnos clásicos del metal mientras los asistentes recorrían puestos de mercancía oficial, vasos coleccionables y sudaderas exclusivas de la gira. Había una mezcla extraña entre entusiasmo y melancolía. Muchos fans hablaban de estas fechas como si fueran una posible despedida definitiva de la banda en México.

Y cuando las luces finalmente se apagaron, la Arena explotó.

Megadeth (Alan Mino)

Una descarga de thrash que nunca perdió intensidad

Sin necesidad de introducciones largas ni artificios innecesarios, Megadeth apareció sobre el escenario con la misma agresividad que ha definido su identidad durante décadas. Desde los primeros riffs quedó claro que el concierto no iba a sostenerse únicamente sobre la nostalgia. La banda sonó feroz, precisa y peligrosamente viva.

Dave Mustaine apareció con esa presencia fría y dominante que siempre ha caracterizado sus presentaciones. Mientras las luces agresivas recorrían el escenario, el músico lideró una avalancha sonora donde cada guitarra parecía cortar el aire con violencia quirúrgica.

Los primeros temas bastaron para convertir la Arena CDMX en una sola masa de headbanging, gritos y puños levantados. El sonido era demoledor, pero también extremadamente preciso. Lejos de sentirse como una agrupación que vive de glorias pasadas, Megadeth dejó claro que todavía entiende perfectamente cómo construir caos sobre un escenario.

Uno de los momentos más intensos llegó con “Hangar 18”, donde las guitarras desataron una reacción inmediata entre el público. Después vinieron temas como “She-Wolf”, “Sweating Bullets” y “Tornado of Souls”, cada uno recibido como si se tratara de himnos generacionales más que simples canciones.

Pero fue durante “Symphony of Destruction” cuando el recinto alcanzó su punto máximo de energía. Miles de voces corearon el tema al unísono mientras la Arena CDMX parecía vibrar por completo. Durante varios minutos, la línea entre escenario y audiencia desapareció por completo.

El setlist también incluyó piezas fundamentales como “Peace Sells” y “Holy Wars… The Punishment Due”, reforzando la sensación de estar frente a una de las agrupaciones más importantes en la historia del metal.

Entre canciones, Mustaine tomó algunos momentos para agradecer el recibimiento mexicano. Aunque mantuvo una actitud seria durante gran parte del show, dejó claro que la relación entre Megadeth y México sigue ocupando un lugar especial dentro de la historia de la banda.

Megadeth (Alan Mino)

Entre la nostalgia y la sensación de despedida

Había algo emocionalmente distinto en estas presentaciones. Más allá de la brutalidad sonora y la euforia colectiva, el ambiente estaba atravesado por una sensación constante de despedida.

La gira This Was Our Life ha alimentado durante meses rumores sobre un posible retiro definitivo de Megadeth, y eso provocó que muchos asistentes vivieran cada canción con una intensidad diferente. No parecía únicamente un concierto; se sentía como un intento desesperado por conservar un momento que tal vez no vuelva a repetirse.

Eso se volvió especialmente evidente durante el tramo final del show. Conforme avanzaban las últimas canciones, los coros se hicieron más fuertes y los celulares comenzaron a iluminar el recinto entero. Había una sensación colectiva de no querer abandonar la experiencia.

La producción visual mantuvo una estética clásica y completamente alineada con la identidad de la banda. Pantallas gigantes proyectando escenarios apocalípticos, luces agresivas, fuego y la presencia constante de Vic Rattlehead reforzaron la atmósfera oscura que ha acompañado históricamente a Megadeth.

Sin embargo, el espectáculo nunca dependió de los visuales. Todo estaba construido alrededor de la música. Y eso terminó siendo uno de los mayores aciertos de la noche.

Porque mientras muchas bandas contemporáneas recurren a producciones excesivas para sostener el impacto de sus shows, Megadeth sigue funcionando desde algo mucho más esencial: riffs veloces, precisión técnica y una energía que todavía se siente auténtica.

Megadeth (Alan Mino)

Un concierto donde distintas generaciones encontraron el mismo lenguaje

Uno de los aspectos más poderosos de las dos fechas en la Arena CDMX fue la diversidad generacional que logró reunir la banda. Había seguidores que crecieron escuchando Rust in Peace en los años noventa, pero también adolescentes experimentando por primera vez un concierto de thrash metal en vivo.

Padres acompañando a hijos, grupos de amigos veteranos de incontables conciertos y nuevas generaciones compartieron el mismo espacio bajo una energía caótica, sudorosa y profundamente emocional.

Y quizá ahí radicó la verdadera dimensión de estas presentaciones. Megadeth ya no funciona únicamente como una banda histórica; funciona como un puente entre distintas generaciones que siguen encontrando en su música una forma de identidad.

Las canciones no perdieron fuerza con el paso del tiempo. Al contrario: temas atravesados por paranoia, guerra, destrucción y resistencia siguen dialogando perfectamente con el presente.

El cierre de ambas noches terminó convirtiéndose en una descarga emocional masiva. La Arena CDMX quedó cubierta por gritos, sudor y esa sensación que únicamente dejan ciertos conciertos: la de haber presenciado algo que va más allá del entretenimiento.

Los conciertos de Megadeth en la Ciudad de México no fueron solo una visita internacional más dentro del calendario del metal en 2026. Fueron la confirmación de que el legado de la banda permanece intacto. Y aunque la gira esté rodeada por rumores de despedida, lo ocurrido en la Arena CDMX dejó claro algo fundamental: mientras exista un público capaz de corear estas canciones como himnos de resistencia, Megadeth seguirá vivo sobre cualquier escenario.