The Chameleons en el Foro Alicia: la noche en que el post-punk volvió a abrazar a la CDMX

The Chameleons (Alan Mino)

La noche del sábado en Santa María la Ribera tuvo algo de ritual colectivo. Desde varias horas antes del concierto, las calles alrededor del Multiforo Alicia comenzaron a llenarse de chamarras oscuras, botas desgastadas y camisetas que parecían cargar décadas de historia encima. No se trataba únicamente de un público esperando un show; había una sensación de reencuentro emocional alrededor del regreso de The Chameleons a la Ciudad de México.

La banda británica llegó al Alicia en un momento simbólico tanto para ellos como para el recinto. Por un lado, el grupo liderado por Mark Burgess continúa consolidando una nueva etapa en su trayectoria, lejos de convertirse en un simple acto nostálgico. Por el otro, el Multiforo Alicia atraviesa también una especie de renacimiento tras su reapertura en Santa María la Ribera, reafirmándose como uno de los espacios más importantes para la música independiente y contracultural de la capital.

Esa combinación terminó convirtiendo el concierto en algo más grande que una simple presentación. Durante casi dos horas, el Alicia dejó de ser un foro para transformarse en un espacio suspendido entre memoria, ansiedad y catarsis colectiva.

The Chameleons (Alan Mino)

Un concierto donde la nostalgia se sintió viva

Desde el momento en que las luces se apagaron, el ambiente cambió por completo. La aparición de Mark Burgess y compañía provocó un estallido inmediato dentro del recinto, mientras las primeras guitarras reverberantes envolvían el lugar en esa atmósfera melancólica que convirtió a The Chameleons en una banda esencial del post-punk británico.

La conexión con el público apareció desde los primeros minutos. Cada canción parecía activar una memoria distinta entre la audiencia, especialmente durante los temas clásicos que fueron coreados con una intensidad casi emocional. El Foro Alicia, con su cercanía física entre escenario y asistentes, amplificó todavía más esa sensación de intimidad.

No hubo pantallas gigantes ni producción excesiva. El show apostó por algo mucho más sencillo y efectivo: luces oscuras, humo constante y un sonido crudo que terminó favoreciendo la experiencia. En lugar de buscar perfección técnica, la presentación se sostuvo en la emoción y la atmósfera.

Uno de los momentos más intensos llegó cuando comenzaron los acordes de “Swamp Thing”. Las guitarras expansivas transformaron el foro entero en una sola voz colectiva mientras el público acompañaba cada línea con una devoción impresionante. La energía dentro del Alicia se volvió casi hipnótica.

Algo similar ocurrió con “Lady Strange”, “Less Than Human” y “Paradiso”, canciones donde la melancolía característica de la banda encontró el escenario ideal dentro de las paredes del recinto. Las composiciones de The Chameleons continúan cargando una sensibilidad emocional que sigue conectando décadas después de haber sido escritas.

Y eso fue precisamente lo más poderoso de la noche: comprobar que la música del grupo no depende únicamente de la nostalgia. Aunque gran parte de la audiencia creció escuchando aquellos discos fundamentales de los años ochenta, las canciones siguen dialogando perfectamente con el presente.

The Chameleons (Alan Mino)

El Alicia como refugio generacional del post-punk

Había algo profundamente simbólico en observar a The Chameleons tocando en el Multiforo Alicia. La relación entre ambos parecía inevitable: una banda histórica del post-punk dentro de uno de los espacios más importantes para la resistencia cultural y la música alternativa en México.

Pero más allá del peso histórico, el concierto dejó claro que el post-punk continúa funcionando como un lenguaje emocional compartido entre distintas generaciones. Dentro del foro convivían seguidores que probablemente esperaron años para volver a ver a la banda, junto con jóvenes que encontraron en The Chameleons una referencia clave dentro del actual resurgimiento del género.

Todos parecían entender las canciones desde el mismo lugar emocional: ansiedad, desencanto, aislamiento y vulnerabilidad. Temas que, lejos de sentirse anclados al pasado, continúan resonando con fuerza en una época marcada por incertidumbre constante.

Mark Burgess también ayudó a fortalecer esa cercanía. Entre canciones agradeció varias veces la recepción del público mexicano y dejó ver el cariño particular que la banda mantiene por la Ciudad de México. Cada intervención generaba respuestas inmediatas desde el público, reforzando esa sensación de comunión que atravesó toda la noche.

El sonido del Alicia jugó un papel importante en la experiencia. Lejos de suavizar la crudeza de las guitarras o intentar limpiar el carácter áspero de las canciones, el recinto permitió que la música respirara con naturalidad. Por momentos, el concierto parecía más una descarga emocional colectiva que un espectáculo tradicional.

Y quizás ahí radicó gran parte de su fuerza. The Chameleons nunca ha sido una banda construida desde el virtuosismo espectacular o el impacto visual, sino desde la capacidad de crear atmósferas emocionales profundamente humanas. En vivo, eso sigue intacto.

The Chameleons (Alan Mino)

Más allá de la nostalgia: una banda que sigue encontrando sentido en el presente

Lo más interesante del regreso de The Chameleons fue comprobar que el grupo todavía suena vigente sin necesidad de modificar su esencia. Muchas bandas históricas sobreviven únicamente desde el peso de la memoria, pero aquí ocurrió algo distinto: las canciones siguen sintiéndose relevantes porque las emociones que contienen continúan atravesando a nuevas generaciones.

La melancolía que atraviesa su música nunca cayó en dramatismo vacío. Al contrario, durante el concierto se sintió como una especie de refugio colectivo dentro de un mundo cada vez más acelerado y fragmentado. Por unas horas, el Alicia se convirtió en un espacio donde cientos de personas encontraron una conexión emocional a través del sonido.

El cierre del concierto terminó siendo una mezcla de euforia y agotamiento emocional. El público abandonó el recinto afónico, sudando y todavía atrapado en esa sensación extraña que dejan ciertos shows importantes: la impresión de haber vivido algo mucho más profundo que entretenimiento.

En tiempos donde gran parte de los conciertos dependen de la espectacularidad visual o la inmediatez digital, The Chameleons ofreció algo distinto. Una experiencia sostenida únicamente por canciones, atmósfera y emociones compartidas.

Su regreso a la Ciudad de México terminó funcionando como un recordatorio poderoso de por qué el post-punk sigue encontrando nuevas audiencias décadas después. Porque más allá de estilos o etiquetas, la música de The Chameleons continúa hablando de emociones que nunca desaparecieron: el miedo, la soledad, la ansiedad y la necesidad de encontrar refugio en medio del caos.

Y por una noche, dentro del Multiforo Alicia, cientos de personas parecieron encontrarlo.