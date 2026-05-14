“No Se Requieren Traducciones”: la comedia romántica bilingüe que inaugurará el FICG y rompe fronteras con humor y empatía

No Se Requieren Traducciones

En tiempos donde los discursos sobre migración y fronteras dominan la conversación pública, No Se Requieren Traducciones apuesta por una mirada más cálida y humana. La cinta, dirigida por Rafael Altamira y protagonizada por Cristo Fernández y Kelsie McDonald, se presentará como parte de la selección oficial Hecho en Jalisco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), consolidándose como una de las propuestas mexicanas independientes más llamativas del año.

La película nació hace casi una década a partir de experiencias personales de sus creadores y se transformó en una comedia romántica bilingüe que mezcla humor, identidad cultural y reflexiones sobre el amor en un mundo dividido por sistemas migratorios. Durante una conversación con La Crónica de Hoy, el director Rafael Altamira, los actores y guionistas Cristo Fernández y Kelsie McDonald, así como la productora Paloma Cinco, compartieron el largo proceso detrás de este proyecto que conecta Guadalajara y Los Ángeles desde una sensibilidad profundamente humana.

No Se Requieren Traducciones

Una historia que nació entre idiomas, culturas y experiencias personales

Para Rafael Altamira, presentar la película en Guadalajara representa el cierre perfecto para una aventura que comenzó hace años como un sueño independiente. “Siento que no podría cerrar de mejor manera en un círculo perfecto estrenando en la sección Hecho en Jalisco, precisamente una película que resalta todo lo más bonito de Guadalajara, su gente, sus lugares y su gastronomía”, expresó el director.

La historia gira alrededor de una relación atravesada por diferencias culturales, barreras idiomáticas y sistemas migratorios que constantemente interfieren en la vida de los protagonistas. Sin embargo, lejos de abordar estos temas desde el drama solemne, el filme encuentra en la comedia romántica un espacio para hablar de empatía y conexión humana.

Cristo Fernández, además de protagonizar la película, fungió como coguionista y productor ejecutivo. Según explicó, la idea comenzó a tomar forma mientras estudiaba actuación en Londres junto a Kelsie McDonald. “Cada vez que hablaba inglés salían chistes sin querer queriendo, porque había expresiones que cambiaban completamente de sentido entre un idioma y otro”, recordó entre risas.

Ese choque cultural terminó convirtiéndose en el ADN de la película. Para Fernández, el proyecto también nació de la necesidad de cuestionar las fronteras y los límites impuestos entre países. “El amor no necesita traducción y tampoco necesita visa”, afirmó el actor, resumiendo la esencia emocional de la historia.

Por su parte, Kelsie McDonald explicó que la película está profundamente ligada a sus propias experiencias como extranjeros viviendo lejos de casa. La actriz australiana recordó que tanto ella como Cristo enfrentaron constantemente malentendidos lingüísticos y culturales mientras estudiaban en Inglaterra y posteriormente durante sus visitas a México.

“Intentabas hablar en otro idioma y las cosas no funcionaban como querías. Había muchas situaciones divertidas que nacían de eso y queríamos convertirlas en una historia que derribara algunas de las paredes que el mundo ha construido”, comentó McDonald.

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Guadalajara como puente entre México y Estados Unidos

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que, aunque la historia transcurre entre Guadalajara y Los Ángeles, toda la película fue filmada en territorio jalisciense. Para la productora Paloma Cinco, esta decisión fue clave para darle autenticidad visual y emocional al relato.

“Es una película sobre conexión humana más allá del idioma”, señaló. “Queríamos que funcionara tanto para el público mexicano como para el estadounidense, porque al final habla de experiencias universales que muchas personas viven actualmente”.

La cinta fue realizada de manera completamente independiente, algo que implicó un proceso largo y complejo. Sin embargo, el equipo coincide en que el tiempo terminó jugando a su favor, especialmente considerando el contexto político y social actual en torno a la migración.

Cristo Fernández considera que el estreno llega en un momento especialmente importante. “Con todo lo que está pasando hoy en día en el mundo, creo que el mensaje se vuelve más fuerte. El amor no entiende fronteras, ni idiomas, ni sistemas. Es algo que simplemente sucede”, reflexionó.

El actor también destacó que la película no busca dar discursos moralistas, sino mostrar situaciones reales desde un enfoque cercano y emocional. “Queremos dejar una reflexión desde la empatía. Mostrar cómo muchas veces el sistema intenta limitar algo tan humano como el amor”, agregó.

En ese sentido, Paloma Cinco considera que uno de los mayores logros del filme es retratar la experiencia bicultural sin caer en clichés. “Habla del choque cultural, pero desde un lugar humano y cercano. También explora las relaciones modernas y multiculturales que hoy son mucho más comunes”, explicó.

Además, la producción busca conectar con una generación que vive constantemente entre distintos idiomas, países y formas de identidad. La mezcla entre español e inglés no es un recurso superficial, sino una representación natural de cómo se comunican actualmente millones de personas.

No Se Requieren Traducciones

Una comedia romántica que busca conectar desde la empatía

Aunque la película aborda temas complejos como migración, identidad y burocracia, el equipo creativo decidió hacerlo desde la ligereza emocional de la comedia romántica. Para ellos, el humor funciona como un vehículo poderoso para acercar al público a conversaciones incómodas o dolorosas.

“Creo que el lado de la empatía y del amor siempre termina triunfando”, afirmó Cristo Fernández. El actor también confesó que el proceso de levantar la película requirió paciencia y persistencia, ya que el proyecto pasó por distintas etapas antes de concretarse.

“Todo pasa por algo”, insistió Fernández al hablar sobre los años que tardaron en llevar la historia a la pantalla. Para él, el impacto que puede tener hoy No Se Requieren Traducciones sería muy distinto al que habría tenido cuando comenzó a escribirse hace casi nueve años.

Rafael Altamira coincide en que la fuerza de la película reside precisamente en su honestidad emocional. Más allá del romance, el director considera que el filme captura una sensación contemporánea de pertenecer a distintos lugares al mismo tiempo.

La química entre los protagonistas y el enfoque bilingüe también aportan frescura a una propuesta que busca alejarse de fórmulas tradicionales dentro de la comedia romántica mexicana. A esto se suma el contexto del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde la película tendrá una vitrina ideal para conectar con nuevas audiencias.

Para Kelsie McDonald, lo más importante es que el público pueda verse reflejado en la historia sin importar su nacionalidad. “Todos hemos sentido alguna vez que no encajamos del todo en un lugar o que el idioma nos separa de alguien. Pero también todos entendemos lo que significa conectar emocionalmente con otra persona”, señaló.

Con su estreno en el FICG, No Se Requieren Traducciones se perfila como una de las producciones mexicanas independientes más interesantes del circuito festivalero. Entre humor, romance y reflexiones sobre identidad cultural, la película apuesta por recordarle al público que, incluso en un mundo dividido por fronteras, todavía existen emociones capaces de unir a las personas sin necesidad de traducciones.