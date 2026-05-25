Misión Ska Tour: Inspector celebra 30 años de éxitos en la Arena CDMX

Inspector en la Arena CDXM celebra 30 años de trayectoria Foto: @visualgallery1

¿Puede la lluvia detener la emoción previa de un concierto? La respuesta, sin duda, es no. La prueba de ello fue el concierto con el que Inspector celebró a lo grande su 30 aniversario. Y aunque la noche nos regaló lluvia que llegó previa al concierto, no impidió que cientos de seguidores se reunieran llenos de emoción para recordar y celebrar.

El pasado sábado, la Arena CDMX vibró al ritmo de canciones que marcaron una etapa importante para los amantes del ska. El recinto fue elegido por la banda regiomontana para presentar parte del “Mision: Ska Tour 2026” que busca revivir la fuerza de este género y poder presentarlo a las nuevas generaciones.

La noche dio inicio con imponentes sonidos que nos transportó a un viaje emocional, por allá del año 98, marcado por su álbum Blanco y Negro. ¿Cuántas historias que no han sido escuchadas, cuántos recuerdos compartidos evocó ese sonido? La conexión con el público fue inmediata, cada canción actuó como un puente entre las emociones de un nostálgico pasado y un enérgico presente.

Uno de los momentos cumbre llegó cuando Inspector rindió homenaje a una de las míticas bandas del ska a nivel mundial: The Specials. Deals, —saxofonista y frontman de Out Of Control Army— se unió como invitado especial y en conjunto desataron una avalancha de clásicos como Gángsters. Se podía percibir un mar de brazos que se movían al ritmo del Two Tone.

La energía que nos trajo ese breve recorrido por los sonidos ingleses fue la transición perfecta hacia el tema Araña Ska. Este tema mantuvo la energía en su punto más alto. Ritmo, saltos, skanking, gritos. Este homenaje trajo de vuelta la esencia de una época dorada para el ska y reafirmó que este género se mantiene vigente.

La noche avanzaba, la energía se intensificaba y con ella se daba la llegada al amor. Como un sol iluminó el recinto, invocando memorias y creando algunas más. ¿Cuántos recuerdos asociados a letras tan cargadas de sentimientos? Aunque no sea conmigo, Amargo adiós -y una intensa adaptación de La Dosis Perfecta-, Amnesia, ¿Y qué?, hicieron que el público cantara a una sola voz, cargados de emoción, pasión y ritmo ¿Cómo no dejarse llevar por esas melodías? Cada una de esas canciones ha formado parte de nuestra historia personal.

Una sorpresa más en esta noche dedicada a letras de amor y baile, fue la presencia de Pino, el vocalista de los Estrambóticos. Big Javi le dio la bienvenida al escenario y cada uno con esa energía característica lograron crear un auténtico vínculo entre las agrupaciones y el público.

Me estoy enamorando, fue el broche de oro para esta celebración. Al despedirse con esta melodía, nos dejaron clara una cuestión: el ska sigue vigente y esa noche no solo se celebraron 30 años de trayectoria, sino que la banda está por iniciar el capítulo más reciente de su historia musical. ¿Qué viene después de estos treinta años? ¿Qué pueden esperar sus seguidores? El tiempo lo dirá, pero una cosa sí es clara: seguirán llegando letras, más melodías y, por supuesto, más anécdotas para recordar con la música de Inspector. ¡Viva el ska mexicano!