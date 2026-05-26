Ofelia Medina protagoniza “Una Muchacha Normal”, de Paula Hopf; una historia cruda sobre la adolescencia

Rodaje de "Una muchacha normal" de la directora Paula Hopf Foto: Cortesía

Lejos del ruido de las grandes producciones y de las historias espectaculares, Una Muchacha Normal irrumpe como una película que apuesta por mirar de frente a la adolescencia, con todas sus contradicciones, silencios y heridas.

Ambientada en el Cuernavaca de 2005, la cinta construye un relato íntimo sobre crecer en medio de la incertidumbre, donde cada emoción pesa y cada decisión marca. Más que una historia sobre una joven, es un retrato honesto de ese momento en la vida en el que todo cambia, aunque nadie sepa exactamente cómo nombrarlo.

El filme, dirigido por Paula Hopf y producido por Yair Ponce, inició su rodaje en Cuernavaca, Morelos, con una propuesta que se aleja de los excesos narrativos para centrarse en algo mucho más complejo: la adolescencia.

La historia sigue a Alexis, una joven que crece en medio de una familia fracturada: un padre que intenta revivir su pasado como músico y una abuela que comienza a perder la memoria.

Desde la voz de su directora, la película se plantea como un relato profundamente emocional:

“La película es un coming of age… es el retrato de un adolescente… habla de lo que es crecer, de ese tránsito a otro estado, de ese pequeño ritual de paso”.

Rodaje de "Una muchacha normal" de la directora Paula Hopf Foto: Cortesía

Pero más allá de la etiqueta de género, la propuesta busca ir más profundo:

“Es un retrato de la adolescencia desde un lugar de mucha intimidad, de mucha vulnerabilidad… alguien rodeado de adultos rotos, tratando de entender quién es”.

En ese sentido, Alexis no solo vive su adolescencia: la sobrevive, en un entorno donde los referentes adultos no necesariamente ofrecen respuestas.

Cuernavaca como memoria emocional

La elección de Cuernavaca no es casual. Para la directora, el espacio funciona como una extensión emocional de la historia:

“Buscábamos algo lejos de la Ciudad de México… Cuernavaca tiene otro ritmo… la ciudad misma nos marca el tiempo y la época”.

Pero también hay una conexión personal:

“Yo fui adolescente en 2005… regresar a ese lugar desde la memoria y la nostalgia era el espacio emocional desde donde podía contar la película”.

Esa decisión convierte al filme en una especie de cápsula sensorial: calor, sudor, calles, albercas, insectos… todo construye una atmósfera que acompaña el proceso interno del personaje.

Rodaje de "Una muchacha normal" de la directora Paula Hopf Foto: Cortesía

Una adolescencia sin filtros ni romanticismos

Uno de los elementos más potentes del proyecto es su rechazo a romantizar la adolescencia.

La primera actriz Ofelia Medina lo resume con contundencia:

“Lo que más me gusta de esta película es que no tiene nada de cursilería… es la vida como es”.

Además, destaca la complejidad emocional del relato:

“Se explora este momento de una adolescente tan conflictuada, pero de una manera abierta, sin esconder ni falsear la situación”.

Para Medina, el filme también aborda una realidad contemporánea incómoda:

“Hoy estamos dejando a la juventud en manos del celular… eso me da terror… ojalá recuperen su rebeldía y sus ganas de cambiar”.

Rodaje de "Una muchacha normal" de la directora Paula Hopf Foto: Cortesía

¿Cuál es la trama que sigue a “Una muchcha normal”?

La película articula su narrativa a través de tres generaciones: la adolescente, su padre y su abuela.

“Son tres generaciones con un conflicto interno… la nieta y la abuela tienen más relación que el padre con la hija”, explica Medina.

Este triángulo emocional permite explorar no solo el crecimiento individual, sino también las fracturas familiares que lo atraviesan.

Uno de los conceptos más interesantes que plantea la directora es entender la adolescencia como pérdida:

“Todos vivimos un coming of age como un duelo… cuando pasas a otra etapa, algo se está terminando”. Y añade una idea poderosa:

“Nadie nos dice cuántos duelos toma crecer en la vida”.

Este enfoque convierte a la película en una reflexión universal, más allá de la época en que se sitúa.

El título Una Muchacha Normal no es inocente. De hecho, plantea una pregunta central:

“¿Qué es normal?”, reflexiona la producción.

Para la directora, la respuesta está en lo cotidiano:

“La normalidad es lo bello… las microacciones, las relaciones… ahí pasan cosas profundamente humanas”.

Este enfoque rompe con la lógica del cine de grandes eventos y apuesta por lo mínimo, lo íntimo, lo real.

Rodaje de "Una muchacha normal" de la directora Paula Hopf Foto: Cortesía

Un proceso creativo de largo aliento

El proyecto no nació de forma inmediata. La directora trabajó el guion durante casi una década:

“Este guion lo escribí durante nueve años… el personaje estuvo mucho tiempo sin rostro”.

Y cuando finalmente encontró a la actriz adecuada:

“Fue intuitivo… de pronto embona, resuena, y sabes que es ella”.

Ese proceso también se reflejó en la producción, donde —según el equipo— nada fue forzado, sino que la historia misma fue guiando las decisiones.

Para el productor Yair Ponce, hacer cine hoy es un acto de resistencia:

“Hacer cine en estos días es un acto heroico… esta película se ha vivido desde muchos lugares”.

Y para Ofelia Medina, el valor también está en lo que la película decide no hacer:

“Es maravilloso estar en una película sin balazos… eso nos hace mucha falta”.

Rodaje de "Una muchacha normal" de la directora Paula Hopf Foto: Cortesía

¿Cuándo se estrena “Una muchacha normal”?

Aunque el rodaje apenas comienza, el equipo ya tiene una proyección clara:

“Sería una película que se estrenaría hasta 2027”.

Antes de su llegada a salas, se espera que el filme recorra festivales nacionales e internacionales, consolidándose como una de las propuestas más personales del cine mexicano reciente.