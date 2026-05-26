¿Revive polémica por final de Stranger Things? Acusan a los hermanos Duffer de ignorar propuestas de los protagonistas

Stranger Things 5 Miembros del elenco de la popular serie revelaron que enviaron mensajes a Matt y Ross Duffer con sugerencias de trama para la última temporada de Stranger Things, pero fueron ignorados por los directores.

En un evento FYC en el Hollywood Forever Cemetery que se llevó a cabo la semana pasada, los directores de Stranger Things, integrantes del equipo y algunos miembros del reparto se reunieron para hablar respecto a la popular serie, sin embargo, Noah Schnapp reveló que los mensajes con propuestas de trama que envió a Matt y Ross Duffer durante el desarrollo de la última temporada, fueron ignorados.

A pesar de que los Duffer aseguraron que habían respondido a los textos del joven actor, Schnapp declaró que podía “enseñar las pruebas”, antes de compartir risas con los directores y continuar el evento.

No obstante, momentos después de la declaración de Noah, el actor y cantante Jamie Campbell Bower también señaló que sus mensajes quedaron sin respuesta, reviviendo de esta manera la polémica en redes sociales respecto al “desastroso” final de una de las series más populares de la última década.

Noah Schnapp revela que sus propuestas fueron “ignoradas” por los Duffer

Noah Schnapp, quien interpretó a Will Byers —cuya desaparición arranca el misterio de Stranger Things—, reveló en un evento que envió múltiples mensajes de texto, imágenes y videos con ideas para su personaje en la última temporada de la serie, sin embargo, fue ignorado por los dos directores.

El joven actor comenzó explicando que, al crecer ante las cámaras desde su infancia, solía sentirse “nervioso y asustado” de expresar sus ideas, teniendo la sensación de que su opinión “no importaba”.

“Pero a medida que creces, piensas: ‘No, llevo muchos años con este personaje y mi opinión también cuenta’. Y creo que al llegar a esta temporada me sentí seguro de ello”, explicó, mencionando entonces que envió mensajes de texto a los Duffer, creadores y directores de la serie, con propuestas para el rumbo de Will Byers durante el desarrollo de la última temporada.

“Los Duffer pueden dar fe de la cantidad de mensajes de texto que les he enviado sin respuesta, con ideas y propuestas para esto y aquello, y videos del tipo: ‘¿Debería ir por aquí o por allá?’”, ante esta revelación, los directores compartieron risas y tomaron el micrófono para objetar: “No quedaron sin respuesta, ¿de qué estás hablando?”

Schnapp respondió: “Puedo mostrar las pruebas”, pero la conversación volvió a llenarse de risas y continuaron con el evento.

Jamie Campbell Bower respalda a Schnapp: “envié un montón de mensajes que no recibieron respuesta”

Tras la revelación de Noah Schnapp, Jamie Campbell Bower —actor que dio vida al villano Vecna—, también aseguró que sus mensajes de texto a los directores no obtuvieron respuesta, situación que no sucedió con el resto del elenco, a quienes señaló de ser “chicos muy amables que siempre me dejaban divagar”.

La adición de Campbell Bower al elenco llegó en la cuarta temporada, mas la importancia que tomó su personaje como el rival directo de la heroína Eleven, lo convirtió rápidamente en un elemento central de la historia e incluso tuvo su propia obra de teatro previo al gran final de la serie.

Jamie Campbell Bower, who played the big bad Vecna, also found it hard getting in touch with the Duffers. “Again, like Noah, [I] sent a load of text messages that didn’t get answered,” he said. “But the boys are very sweet because they just let me kind of ramble and then we’d… pic.twitter.com/CY4fC956GL — Deadline (@DEADLINE) May 24, 2026

Debido a ello, el actor británico trató de comunicarse con los directores para implementar los detalles “canon” de la obra en su personaje, de forma que pudieran explorar sus objetivos y motivaciones como villano; no obstante, sus mensajes fueron ignorados.

“Al igual que Noah, envié un montón de mensajes de texto que no recibieron respuesta”, comentó en el evento de la semana pasada, lo que ha hecho estallar nuevamente las redes sociales en contra del trabajo que los Duffer desempeñaron en la última temporada.

El polémico final de Stranger Things: ¿caída inevitable o desastre que pudo prevenirse?

Tras el lanzamiento del especial One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 a inicios de este año, los fanáticos y fanáticas de la serie resaltaron las múltiples inconsistencias que existieron durante el desarrollo de la quinta temporada, siendo Matt y Ross Duffer los principales señalados.

Entre los secretos revelados por el especial, destaca mayormente el hecho de que los Duffer no habían terminado de escribir el guión del episodio ocho (episodio final) mientras estaban grabándolo, a pesar de haber tenido tres años de preparación desde la última temporada.

No sólo esto, sino que fans también señalaron que los actores y actrices de la serie continuamente eran quienes señalaban las inconsistencias del guión, mientras que los hermanos Duffer no tenían respuestas certeras para el por qué de los sucesos.

Ahora, tras casi cinco meses desde el final de la historia que nació como un proyecto de outcasts inspirado en los clásicos de la década ochentera y redefinió el formato de serie, Stranger Things se convierte —junto a Game of Thrones— en uno de los programas más criticados por la estrepitosa caída que tuvo su éxito y calidad inicial al ofrecer una conclusión insatisfactoria.