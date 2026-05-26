Pixar lanza el tráiler final de Toy Story 5: los juguetes se enfrentan a las pantallas

Toy Story 5 La próxima entrega de la franquicia mostrará a sus personajes frente a la tecnología. (PIXAR)

Este 26 de mayo, Disney y Pixar lanzaron el tráiler final de Toy Story 5, una de las franquicias más exitosas y queridas del cine de animación. La famosa saga de los juguetes está de vuelta con una nueva aventura.

Tenemos el tráiler final de Toy Story 5

En este último avance, vemos el reto al que se enfrentarán los juguetes, la tecnología. El gran antagonista de la historia será una Tablet inteligente, que amenaza con reemplazarlos por completo. Así, personajes entrañables como Woody, Buzz y Jessie tendrán que ingeniárselas para no quedar en el olvido y mantener su lugar en el cuarto de Bonnie.

the battle for playtime begins

Get your tickets NOW for #ToyStory5, only in theaters June 19 pic.twitter.com/vo3qBLmwUK — Pixar (@Pixar) May 26, 2026

La preventa de boletos de Toy Story 5 en México va a ser a partir del 28 de mayo

Cabe mencionar, que ya hay anuncio oficial sobre las entradas en México: la preventa de boletos arrancará este 28 de mayo. Todo está listo para que los seguidores de la saga aseguren sus lugares y no se pierdan este esperado estreno de junio.

A través de su cuenta de X, Cinemex hizo oficial que la preventa de boletos iniciará este 28 de mayo. La fecha está a la vuelta de la esquina, despertando la nostalgia de miles de fanáticos que crecieron junto al universo de Toy Story, y que ahora están listos para sumergirse en una nueva aventura de la emblemática saga de Disney y Pixar.

Las entradas podrán adquirirse tanto en el sitio web oficial de Cinemex como en su aplicación móvil o directamente en las taquillas.

¿Para que sirven las preventas?

Las preventas ayudan a regular la demanda antes de que abra la venta general al público. Para los usuarios, es la oportunidad de asegurar su lugar de forma anticipada, mientras que para las marcas funciona como una excelente estrategia para generar una sensación de exclusividad a quienes compran primero.