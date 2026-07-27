Jamie xx dará un concierto privado en la CDMX: fecha, horario y todo para conseguir un lugar

Los conciertos exclusivos se han convertido en una de las sorpresas que más interés despiertan entre los fans, y ahora será el turno de Jamie xx de sumarse a esa popular tendencia. El músico, productor y DJ británico volverá a la Ciudad de México con una presentación que romperá con el formato tradicional de los grandes recintos a los que nos tiene acostumbrados.

El espectáculo está programado para el 6 de agosto y tendrá un cupo limitado, por lo que únicamente un grupo de personas afortunadas podrá asistir. En lugar de vender boletos de manera convencional, el acceso dependerá de un proceso de registro y selección previo.

Un referente de la música electrónica contemporánea

A lo largo de los últimos años, Jamie xx se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la electrónica internacional. Además de formar parte del grupo The xx, su trabajo como solista lo ha llevado a presentarse en algunos de los festivales más relevantes del mundo, como Coachella, Glastonbury y Primavera Sound.

Su estilo, que mezcla electrónica, house y sonidos experimentales, lo ha convertido en un artista habitual dentro de los carteles de festivales y eventos especializados.

¿Quiénes más estarán en el evento?

Además del productor británico, la alineación contempla las presentaciones de Chesare, María Nocheydía y Groovy Kids, artistas que complementarán una noche enfocada en distintos sonidos de la escena electrónica.

Aunque los detalles sobre la duración del evento y el recinto aún son limitados, los organizadores adelantaron que la experiencia está pensada para un número reducido de asistentes.

¿Cómo registrarte para intentar asistir?

El registro no asegura un lugar

Las personas interesadas podrán registrarse a partir del 27 de julio a las 10:00 horas mediante la plataforma habilitada por los organizadores.

Es importante tomar en cuenta que completar el formulario no garantiza la entrada. Una vez concluido el periodo de registro, los asistentes seleccionados recibirán una notificación entre el 29 y el 30 de julio, con la confirmación de su acceso.

Para acceder al link de registro da clic aquí.

Una apuesta por experiencias musicales diferentes

La presentación forma parte de FOREV3R by Kia, una iniciativa que, en esta ocasión, busca reunir a la música y la cultura a través de un formato distinto al de los conciertos convencionales.

Más allá de la exclusividad del evento, la visita de Jamie xx representa una nueva oportunidad para que el público mexicano vea en vivo a uno de los productores más influyentes de la escena electrónica actual, ahora en un encuentro de aforo reducido que busca ofrecer una experiencia más cercana.