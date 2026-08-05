Congreso de Michoacán aprueba extensión de licencia a Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña

Durante una Sesión Extraordinaria, la 76 legislatura del Congreso de Michoacán aprobó la prórroga de licencia por 45 días más al Fiscal, Carlos Torres Piña. Con esta licencia, el aspirante a la coordinación interna de Morena en Michoacán podrá ausentarse de sus actividades como fiscal hasta el próximo 21 de septiembre.

Luego de que se analizará la solicitud que Torres Piña presentó, la legislatura acordó que contaba con los procedimientos adecuados, entre otros términos los cuales se cumplieron a cabalidad, por ello la prórroga fue aprobada con 39 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones.

El primer trámite de licencia que fue aprobado a Torres Piña el pasado 22 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) quedó a cargo del Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal Israel Vega Rodríguez, quien ha dado continuidad a los trabajos establecidos para fortalecer la procuración de justicia y recuperar la confianza ciudadana.

Ante esta aprobación, el fiscal con licencia, Carlos Torres Piña ha destacado las labores que ha realizado a su paso por la Fiscalía de Michoacán, durante el cual se logró consolidar un equipo de trabajo con experiencia que ahora ayuda a seguir con el proyecto de fortalecer a la institución.