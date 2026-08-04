Ted Lasso Temporada 4 de Ted Lasso: ¿A qué hora estará disponible en México el primer episodio por Apple TV? (Apple TV)

Ted Lasso está de vuelta en la pantalla chica. Lo que parecía un cierre definitivo para la aclamada serie tras el final de su tercera temporada en 2023 se ha transformado en un esperado regreso, a este proyecto liderado y protagonizado por el actor Jason Sudeikis para esta cuarta temporada.

¿De qué tratará la cuarta temporada de la serie?

Tras los acontecimientos de la temporada anterior, donde veremos a Ted tomar la decisión de regresar a Kansas para priorizar a su familia y estar cerca de su hijo, aunque el carismático entrenador deberá armar las maletas nuevamente rumbo a Inglaterra.

En esta nueva etapa, Ted Lasso asumirá un reto profesional inédito en su carrera al convertirse en el director técnico del equipo femenino de segunda división del AFC Richmond, marcando una nueva era para el club dentro de la historia.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el primer episodio en México?

El tan esperado regreso de la comedia futbolística está programado para estrenarse este martes 4 de agosto de 2026.

Para el público en México, el primer capítulo estará disponible a partir de las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

¿Cuál es el calendario oficial de estreno de los 10 episodios?

A diferencia de los lanzamientos completos que realizan otras plataformas, la cuarta temporada mantendrá una dinámica de emisión semanal los días martes en el caso de México, la temporada concluirá a principios de octubre.

¿En qué plataforma de streaming se puede ver Ted Lasso?

Para disfrutar de esta nueva temporada repleta de humor y emoción alrededor del fútbol femenino, la serie se mantendrá de manera exclusiva dentro del catálogo de la plataforma de streaming Apple TV+, donde también se encuentran disponibles las tres temporadas anteriores.