Nuevas pistas de la muerte de Liam Payne: trabajadoras sexuales dan su testimonio de lo que pasó en el hotel previo al deceso del cantante

Muerte de Liam Payne | Esto dijeron las mujeres que estuvieron con él. (Wikimedia Commons)

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, salieron a la luz nuevos testimonios que reconstruyen las últimas horas de vida del cantante británico en el hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

Las declaraciones judiciales de dos trabajadoras sexuales que estuvieron con Payne antes de su fallecimiento fueron reveladas por el diario británico Daily Mail y forman parte del expediente de la investigación que continúa abierta en Argentina.

¿Qué dijeron las trabajadoras sexuales sobre las últimas horas de Liam Payne?

De acuerdo con el expediente judicial, las mujeres identificadas como Aldana Serrano y Lucila Goitea llegaron al hotel CasaSur Palermo alrededor de las 11:30 de la mañana, luego de que Payne presuntamente contactara a una de ellas mediante un sitio de acompañantes.

Según sus declaraciones bajo juramento, el cantante les ofreció 5 mil dólares por sus servicios. Durante el encuentro, Payne habría pedido champaña para ellas y dos botellas de whisky Johnnie Walker Black Label para él.

Las testigos señalaron que el artista consumió alcohol y presuntamente manipuló una sustancia que describieron como metanfetamina cristalina. También afirmaron que la habitación presentaba papel aluminio quemado, ropa tirada y diversos objetos esparcidos, lo que, según ellas, era evidencia del consumo de drogas.

Asimismo, aseguraron que el cantante les pidió conseguir más sustancias, petición que rechazaron.

Uno de los momentos centrales de los testimonios fue la discusión por el pago

Las mujeres afirmaron que Payne no tenía efectivo y trató de realizar una transferencia bancaria internacional que no pudo concretarse. Después intentó ofrecerles objetos personales de valor para saldar la deuda.

“Le pedimos muchas veces que hiciera la transferencia, hasta que se enojó y nos echó”, declaró Aldana Serrano ante las autoridades.

De acuerdo con las testigos, Payne tomó un reloj Rolex de oro, lo lanzó contra la pared hasta romperlo y aseguró que podía comprar “diez como ese”. Después golpeó varias veces el televisor de la habitación.

Posteriormente, según ambas mujeres, el músico cambió nuevamente de comportamiento, se arrodilló para pedirles perdón y les suplicó que no lo dejaran solo.

También recordaron que durante esa conversación habló sobre su hijo Bear y les dijo que el dinero “no le daba la felicidad”.

Las mujeres abandonaron el hotel antes de la muerte de Liam Payne

Aldana Serrano y Lucila Goitea señalaron que abandonaron el hotel poco antes de las 16:00 horas mientras esperaban recibir el pago acordado.

Según la cronología del caso, alrededor de las 17:07 horas Liam Payne cayó desde el balcón de su habitación ubicada en el tercer piso del hotel CasaSur Palermo, donde perdió la vida a los 31 años. Las autoridades argentinas concluyeron que la causa de la muerte estuvo relacionada con las graves lesiones provocadas por la caída.