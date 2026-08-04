¿Ready Player... Two? El éxito de Spielberg sigue en pie: el guionista Zak Penn confirma que el libreto está en desarrollo

Confirman secuela de Ready Player One Ready Player Two no será dirigida por Spielberg, según lo anunció el legendario cineasta en 2024.

¡Atención, habitantes del mundo! ¡El OASIS está de regreso! Al menos, eso es lo que anuncian las buenas nuevas mediante Zak Penn, uno de los guionistas originales junto a Ernest Cline, autor de la novela homónima que sirvió como base para la película del mismo nombre, Ready Player One, dirigida por el legendario Steven Spielberg y estrenada en 2018; desde entonces, el filme se consolidó como un clásico del cyberpunk hollywoodense.

De acuerdo con Penn, el guión para la secuela se encuentra en desarrollo, lo que ha encendido el entusiasmo de millones de fans alrededor del mundo como si se tratara del desafío de James Halliday para obtener el dominio del mundo virtual que, en novela y película, consume a la humanidad del distópico 2045.

¿Ready Player One tendrá secuela? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Durante la alfombra roja de Stuart Fails to Save the Universe y en entrevista con el medio The Direct, el guionista original de Ready Player One compartió que se encuentra trabajando en el guión de la secuela, un proyecto que había sido rumorado desde la publicación del segundo libro, Ready Player Two, en 2020.

Por su parte, Steven Spielberg también anunció la continuación a su exitosa adaptación cinematográfica en 2024, mas el silencio de dos años que siguió a la confirmación del proyecto levantó especulaciones sobre la posibilidad de que dicha secuela no lograra ver la luz del día próximamente.

Sin embargo, ¡la incertidumbre terminó! El utópico mundo virtual OASIS y los autodenominados Paladines que se convirtieron en los nuevos dueños del videojuego, volverán a la pantalla grande para Ready Player Two, secuela que adaptará la continuación a la novela escrita por Ernest Cline.

“Estoy trabajando en ella”, fueron las palabras de Zak Penn, convirtiéndose en el primer dato confirmado en años sobre el desarrollo del proyecto.

No obstante, Ready Player Two no será dirigida por Spielberg, según lo anunció el legendario cineasta en 2024, pues confirmó a Roger Friedman como el nuevo responsable de capturar la esencia de la historia; el director detrás de Jurassic Park, en cambio, se encargará únicamente de producirla.

Ready Player One de Steven Spielberg: ¿de qué trata y por qué es un fenómeno de la cultura pop?

Ready Player One es una obra de ciencia ficción creada por Ernest Cline, novela ambientada en el año 2045. En esta era, la Tierra enfrenta una crisis de pobreza y conflicto, lo que orilla a la mayor parte de la población mundial a vivir conectadas al OASIS, un inmenso universo de realidad virtual en el que pueden ser lo que deseen ser.

La esencia distópica de la novela, así como el homenaje nostálgico a los años 80, atrajo la atención de uno de los directores más brillantes de la ciencia ficción: Steven Spielberg. El icónico cineasta tomó la historia bajo su manto y se encargó de llevarla a la acción real en 2018.

“Jamás imaginé que el primer libro pudiera convertirse en película, por todos los trámites de licencias y demás que se requerirían, pero por algún milagro, ese libro llegó a manos del único director de cine que podía conseguir los derechos de prácticamente cualquier cosa que se nos ocurriera", confesó Ernest Cline a Pilot Productions, durante el año 2020 tras la publicación de su secuela en libro.

La adaptación cinematográfica sigue una línea muy similar a la novela, ya que se centra en la aventura del joven Wade Watts (Tye Sheridan, X-Men: Apocalypse) y la rebelde Sam (Olivia Cooke, House of the Dragon), quienes unen fuerzas para completar el desafío anunciado por el creador del OASIS —pues quien lo complete, ganará las acciones completas del mundo virtual—, antes de que la despiadada corporación Innovative Online Industries (IOI) acapare este innovador entretenimiento.

Ready Player One se convirtió inmediatamente en un éxito en taquilla y popularidad, rebasando los 600 millones de dólares a nivel internacional gracias a su vibrante homenaje los elementos más emblemáticos de la cultura pop, desde clásicos del anime como Akira o El Gigante de Hierro en la animación occidental, hasta referencias de grandes franquicias como Star Wars.