¿Todavía hay boletos para Harry Styles en CDMX? Estas son las fechas que aún muestran entradas disponibles

¿Todavía hay boletos para Harry Styles en CDMX? | Ticketmaster aún muestra boletos para estas fechas. (Wikimedia Commons y Ticketmaster)

Harry Styles está a punto de comenzar su serie de conciertos en la Ciudad de México y, aunque conseguir boletos se ha vuelto complicado para varias fechas, todavía quedan algunas oportunidades para verlo en vivo en el Estadio GNP Seguros.

El cantante británico tiene programadas seis presentaciones en la capital durante julio y agosto de 2026. La primera será este viernes 31 de julio, mientras que la última está prevista para el lunes 10 de agosto.

La demanda ha sido alta y cinco de las seis fechas muestran un aforo prácticamente completo. Aun así, Ticketmaster todavía señala disponibilidad para algunos conciertos, aunque esto no siempre significa que los boletos aparezcan inmediatamente al momento de seleccionar lugares.

¿Para qué fechas de Harry Styles todavía hay boletos?

Hasta este miércoles 29 de julio, la situación en Ticketmaster es la siguiente:

Viernes 31 de julio: poca disponibilidad

Sábado 1 de agosto: poca disponibilidad

Martes 4 de agosto: poca disponibilidad

Viernes 7 de agosto: poca disponibilidad

Sábado 8 de agosto: sin disponibilidad

Lunes 10 de agosto: mayor disponibilidad

Así que, si todavía no tienes boleto, el lunes 10 de agosto aparece como la opción con más posibilidades. Para esa presentación todavía se observan espacios en General A, General C y distintas secciones del estadio, con precios que rondan entre los mil 400 y 4 mil 200 pesos.

Para el resto de las fechas la situación es más complicada. Aunque Ticketmaster puede mostrar el aviso de “poca disponibilidad”, al ingresar al mapa no necesariamente aparecen lugares para comprar.

¿Por qué Ticketmaster dice que hay boletos pero no aparecen lugares?

Esto puede ocurrir porque los boletos disponibles cambian constantemente. Cuando una persona selecciona entradas, estas quedan retenidas temporalmente mientras termina su compra. Si el pago no se concreta o el usuario abandona el proceso, pueden regresar al inventario.

También es posible que se liberen lugares adicionales conforme se acerca el concierto, ya sea por boletos remanentes, ajustes en la producción o nuevas secciones disponibles.

Otro truco que puede ayudar es modificar el número de entradas que estás buscando. Encontrar cuatro lugares juntos puede ser mucho más complicado que conseguir uno o dos boletos individuales.

Por eso, aunque al entrar no encuentres lugares, vale la pena revisar nuevamente más tarde. Eso sí, evita actualizar la página demasiadas veces en pocos segundos, pues la plataforma podría interpretar la actividad como automatizada.

Todo lo que tienes que saber antes del show de Harry Styles

Los conciertos tendrán como invitada a Jorja Smith, cuya presentación está prevista alrededor de las 20:00 horas. Harry Styles subiría al escenario cerca de las 21:00 horas para un espectáculo de aproximadamente dos horas.

La apertura de puertas está contemplada entre las 16:30 y las 17:00 horas, por lo que conviene llegar con tiempo suficiente para pasar los filtros de seguridad y ubicar tu sección antes de que comience el show.

Para llegar al Estadio GNP Seguros en transporte público, las estaciones Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 del Metro se encuentran entre las opciones cercanas, además de la estación Iztacalco de la Línea 2 del Metrobús.

Y si todavía estás buscando entrada, la fecha del lunes 10 de agosto es, por ahora, la que ofrece un panorama mucho más favorable. Para las demás presentaciones habrá que estar pendiente de Ticketmaster, pues algún boleto podría reaparecer antes de cada concierto.