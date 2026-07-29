Muere Kavinsky a los 50 años: el DJ francés fue encontrado sin vida en París

Muere Kavinsky .| El creador de “Nightcall”, es encontrado muerto en París a los 50 años (BALAZS MOHAI/EFE)

La música electrónica contemporánea perdió a uno de sus nombres más reconocidos. Kavinsky, DJ y productor, murió a los 50 años después de ser encontrado sin vida en su domicilio en París. El artista, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, fue localizado durante la noche del martes. Tras el hallazgo, las autoridades francesas comenzaron las investigaciones para conocer qué provocó su muerte.

Hasta ahora no existe una causa oficial. Sin embargo, Le Parisien señaló que una de las posibilidades que se analiza es que el músico haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). Según el medio francés, Kavinsky había tenido dolores de cabeza durante los días anteriores. La Fiscalía de París indicó que en el domicilio no se detectaron elementos que hicieran pensar inicialmente en circunstancias sospechosas. Aun así, se abrió una investigación para determinar con precisión qué ocurrió.

Mundialmente reconocido por el tema “Nightcall”

Aunque Kavinsky llevaba años dentro de la escena electrónica, “Nightcall” fue la canción que llevó su música mucho más allá de Francia. El tema alcanzó una enorme popularidad al aparecer en Drive, la película de 2011 protagonizada por Ryan Gosling.

Su sonido era fácil de reconocer: sintetizadores, referencias a los años 80, videojuegos retro y elementos del French house formaban parte de una propuesta que lo convirtió en una figura importante para el crecimiento del synthwave.

Más de una década después del estreno de Drive, “Nightcall” volvió a ocupar un escenario mundial. Kavinsky participó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde presentó una nueva versión del tema acompañado por Phoenix y Angèle.

Originario de Sena-Saint-Denis, en la periferia de París, Kavinsky desarrolló una carrera marcada por una estética retro y cinematográfica que terminó convirtiéndose en parte de su sello personal.

Con información de EFE.