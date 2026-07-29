BTS no presentará candidatura para los Grammy 2027: ¿cuál es la razón detrás de su decisión?

BTS rechaza postularse a los Grammy 2027 El anuncio surge casi un mes después de que la Academia añadiera la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, fuertemente criticada en redes por “segregar” música de Asia.

Los siete integrantes de BTS, agrupación surcoreana de talla mundial, publicaron un mensaje simultáneo en Instagram para anunciar a sus seguidores y seguidoras que no realizarán el proceso de postulación para los Grammys 2027, a pesar de que su quinto álbum Arirang ha sido el mayor debut del 2026 tras una pausa de casi cuatro años; según Billboard 200, el álbum permaneció en la cima durante tres semanas consecutivas.

De acuerdo con el mensaje compartido conjuntamente por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, los artistas toman la decisión como una reiteración a su deseo de que la música pueda ser apreciada "sin divisiones regionales ni lingüísticas", agradeciendo una vez más el apoyo de ARMY y de las personas que les han respaldado durante toda su trayectoria.

Mensaje simultáneo de BTS en Instagram: el popular grupo de k-pop dice “no” a los Grammy 2027

A pesar de que Harvey Mason Jr., director ejecutivo de los premios, declaró que el 2027 prometía ser “un año increíble para los Grammy” debido a la adición de cinco nuevas categorías en la prestigiosa ceremonia de música, la Academia sufre este miércoles 29 de julio su primer golpe, ya que uno de los candidatos más fuertes de la industria ha dado un paso atrás en el proceso de postulación a la próxima entrega de premios.

BTS, agrupación surcoreana integrada por los raperos, cantantes, compositores y productores RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, anunció a través de un mensaje simultáneo compartido en historias de Instagram que no postularán su álbum Arirang a ninguna de las categorías en el certamen.

BTS El grupo surcoreano publicó un mensaje simultáneo en el que rechaza postularse para los Grammy 2027.

“Hemos decidido no presentar nuestra candidatura a los premios Grammy este año. Esperamos que la música pueda ser escuchada y apreciada por sí misma, sin divisiones regionales ni lingüísticas. Agradecemos a ARMY y a todos los que siempre nos han apoyado”, redactaron los siete integrantes del popular grupo.

Tras un rotundo éxito en su más reciente álbum, con 641,000 unidades equivalentes en su primera semana, y una presentación en el medio tiempo de la final del Mundial FIFA 2026, BTS volvió a la industria musical con más fuerza que nunca, superando el mayor obstáculo que atraviesan la gran mayoría de las agrupaciones masculinas de k-pop: el hiatus consecuente del servicio militar en Corea del Sur.

Debido a ello, la noticia de su rechazo a la postulación requerida para ser considerados en los Grammy 2027 impactó al público, quienes no tardaron en especular mediante redes sociales un posible “boicot” por parte de la industria de música en Asia como respuesta a la adición de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, señalada “discriminatoria” tras su anuncio.

Sin embargo, el medio surcoreano The Chosun Ilbo, reportó que HYBE —agencia detrás de BTS— negó dichas especulaciones, afirmando que “no es un boicot de toda la compañía”, sino una decisión tomada por el grupo. A su vez, aseguró que otros artistas del sello podrán presentar sus trabajos con normalidad.

¿Por qué BTS decidió no postular su álbum Arirang a los Grammy 2027?

El anuncio conjunto de BTS surge un mes después de que la Academia revelara cinco nuevas categorías para la 69ª edición del certamen:

Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional.

Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B.

Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional .

. Mejor Canción Latina.

Según expuso Mason Jr. en su momento, los cambios propuestos por los miembros de la Academia de la Grabación en Estados Unidos “reflejan la amplitud de la industria musical actual y la diversidad de géneros, técnicas y creadores que la conforman”, afirmando sentirse entusiasmado de ver las actualizaciones materializadas para el próximo año.

No obstante, internautas señalaron como ejemplo que la organización nunca ha incluido categorías para música británica en años anteriores, por lo que resaltaron que la creación específica de clasificaciones para artistas de Latinoamérica y Asia les “aísla” de los premios importantes, catalogando esta acción como una estrategia que “segrega” a artistas y géneros extranjeros a Estados Unidos o, mejor dicho, al idioma inglés.

En su mensaje, BTS especifica que la música debe ser “apreciada y amada por sí misma, sin importar la región o el idioma”, lo que generó la hipótesis en redes sociales de que el grupo surcoreano tomó una posición respecto a las categorías añadidas para la siguiente edición de los Grammy, valorando la identidad de su propia música por encima del prestigio de la ceremonia.