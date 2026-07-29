Las mejores canciones de Kavinsky: ¿Cuáles fueron sus más grandes éxitos?

Kavinsky "Nightcall" fue su mayor éxito. (Record Makers)

El músico francés Kavinsky falleció en Paris este miércoles a los 50 años. Descubre cuáles fueron sus canciones más reconocidas.

Kavinsky: sus mayores éxitos

Vincent Belorgey empezó su carrera como actor. Influenciado por amigos músicos como Quentin Dupieux y por artistas de electropop y french house como Daft Punk, Belorgey decidió comenzar una carrera musical. Tomó inspiración de las películas y series de los ochenta y creó el personaje de Kavinsky, un zombi de ojos rojos y piel azul.

En una entrevista que hizo mientras estaba de gira por México, Kavinsky explicó el por qué del alter ego. “Mostrar mi propio rostro no es algo que me interese. Prefiero hacer música y contar una historia, porque para mí la música está vinculada a imágenes. Cuando creo música tengo imágenes en mi cabeza de las películas y series de televisión que me gustaban cuando era pequeño. Así que inventé esta historia que mezcla todas esas memorias”.

Fanáticos a los videojuegos reconocerán el remix de su canción “Testarossa Autodrive”, el cual apareció en Grand Theft Auto IV (2008) y Gran Turismo 5 Prologue (2007). Este fue de hecho su primer single, el cual le trajo su contrato con la disquera Record Makers.

A partir de ahí sacó varios discos EP, entre ellos aquel en que se escucha el que es indudablemente su mayor éxito,“Nightcall”, en 2010. Un año después, el tema apareció en la película Drive (2011) con Ryan Gosling. La canción tuvo un resurgimiento en 2024, cuando Kavinsky la tocó para el cierre de la Olimpiadas de París. En la época en que liberó el hit que sirvió de banda sonora para la icónica película, también sacó otros éxitos como “ProtoVision”.

Ya con una cartera sólida de canciones, el artista comenzó a irse de gira al lado de artistas de la talla de Justice y sus propios ídolos Daft Punk, quienes lo ayudaron a producir “Nightcall”. En 2013, Kavinsky reunió todos los éxitos que había producido hasta el momento en su primer álbum OutRun. Este incluye otros temas muy sonados que definieron su estilo musical como “Roadgame” y “Odd Look”.

Su segundo álbum Reborn (2022) también presentó canciones que terminarían por volverse algunos de sus más escuchados en plataformas de streaming como Spotify. Entre ellos se encuentran “Zenith”, “Outsider” y “Renegade”.

La música de Kavinsky nos presenta una estética retrofuturista que nunca pierde relevancia. Sus letras abonaban a la temática con versos sobre sentirse como un renegado en la sociedad. Influyó en el movimiento synthwave que cobró vida durante la década de 2010. Sin duda alguna, será recordado como uno de los referentes de su género musical.