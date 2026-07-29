Jared Leto es acusado de conducta sexual criminal, cuatro mujeres lo señalan de haberlas agredido siendo adolescentes

Jared Leto Cuatro mujeres declararon violencia sexual por parte de Leto cuando aún eran menores de edad.

El documental de la cadena BBC, Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood que será emitido al público este miércoles 29 de julio, reveló testimonios de cuatro mujeres que afirman haber sido víctimas de violencia sexual cuando el cantante y actor tenía entre 30 y 40 años, mientras ellas aún eran adolescentes; entre las conductas señaladas, declararon agresión sexual, violación, uso de lenguaje explícito y amenazas.

Los señalamientos de conducta sexual criminal por parte de Leto surgieron de manera pública el año pasado por primera vez cuando la DJ de Los Ángeles, Allie Teilz, expuso que había sido agredida por el actor cuando tenía 17 años; su testimonio generó una respuesta masiva de otras mujeres, quienes afirmaron haber tenido experiencias similares.

Documental de la BBC expone a Jared Leto por abuso sexual a mujeres, incluyendo menores de edad

Jared Leto, de 54 años y recientemente en el centro de los estelares tras su participación como Skeletor, villano en el live-action Masters of the Universe, vuelve a estar en el centro de acusaciones por violencia sexual tras el estreno del documental Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, en el que la BBC presenta el testimonio de diez mujeres que tuvieron encuentros con el artista entre los años 2002 y 2016.

Estos señalamientos se unen a la serie de casos de agresión sexual adjudicados al líder de Thirty Seconds to Mars durante el año 2025, después de que Allie Teilz —DJ de Los Ángeles— publicara en Instagram una captura de pantalla de una actualización en Facebook realizada en 2012: “No estás realmente en Los Ángeles hasta que Jared Leto intenta abusar de ti entre bastidores en un concierto de M83... Con una falda escocesa... Y un gorro de nieve”.

La acusación atrajo una respuesta masiva por parte de otras mujeres que compartieron experiencias similares con el cantante y actor, lo que dio lugar al reportaje de Air Mail, en el que nueve mujeres señalaron a Leto de comportamiento inapropiado. Tras su publicación el año pasado, el representante de Leto negó categóricamente las acusaciones, incluida la de Teilz.

“La BBC ha contabilizado más de 120 denuncias distintas publicadas en internet relacionadas con su comportamiento hacia las mujeres, algunas de ellas históricas", informó la división BBC News de la cadena.

De acuerdo con el medio, la BBC corroboró varios de los testimonios de las mujeres con amigos y familiares que fueron informados de los encuentros con Leto en su momento, e incluso en algunos casos, tuvieron acceso a fotografías y mensajes que respaldan sus relatos.

Otro elemento que reafirmó la veracidad de las experiencias vividas por las mujeres, fue la participación de dos hombres que trabajaron con la banda de Leto durante muchos años, quienes expresaron la incomodidad que sentía el personal por la forma en que Leto interactuaba con las adolescentes, a veces invitándolas al camerino o a la casa donde estaba grabando.

“A pesar de los repetidos intentos por contactar con Jared Leto, este no ha respondido a las acusaciones formuladas por la BBC”, informó el medio.

Cuatro mujeres acusan a Jared Leto de violencia sexual cuando eran adolescentes: “Esto ocurrió hace 25 años… y se ha salido con la suya”

Bajo los seudónimos Isabel, Alex, Clara y Etta, las cuatro mujeres describen con detalles sus experiencias con Jared Leto para el documental de la BBC. De acuerdo con los testimonios, dichos encuentros ocurrieron entre los años 2002-2016, cuando el ganador a un Oscar tenía entre 30 y 40 años.

Isabel relata que, a sus 17 años, accedió a reunirse con Leto en su hotel —al que describió como “un motel mugriento y asqueroso”, pero consideró que se dirigirían a otro sitio después—; mientras ella esperaba a que el cantante de preparara, Leto la llamó al baño para “charlar mientras se duchaba”, lo que no sucedió por mucho tiempo, ya que el artista abrió la cortina y empezó a besar a la joven. Posteriormente, Leto tomó la mano de Isabel y la usó para masturbarse, explicó la mujer.

Ella se apartó y expresó que quería irse. Al llegar a su hogar y buscar información sobre el actor en internet, que se dio cuenta de que tenía unos 30 años.

Alex, otra mujer, acusó a Leto de proferir amenazas sexuales tras asistir a un concierto de Thirty Seconds to Mars en el O2 Arena de Londres en 2013, cuando ella tenía 19 años. Después del espectáculo, la animaron a ir a una fiesta posterior, pero cuando llegó a la habitación de hotel, sólo estaba Leto, quien le sugirió dormir en la silla reclinable del cuarto.

No obstante, según señaló la mujer del testimonio, el actor también le advirtió que despertaría “con una polla en el culo”. Alex dijo que salió de la habitación y envió un mensaje a una amiga contándole lo sucedido. “Te amenazó con agresión sexual, deberías denunciarlo”, le respondió su amiga.

Por su parte, Clara describió que tuvo relaciones sexuales con el actor en su casa de California cuando ella tenía 17 años en 2006 (Leto tenía 34 años). A pesar de que ella detalla haber hablado con él sobre la edad de consentimiento, afirmó que el actor “le restó importancia, como si no le preocupara demasiado”.

Finalmente, Etta alegó haber recibido llamadas telefónicas de contenido sexual por parte de Leto cuando tenía 16 años, tras conocerlos en una agencia de modelos de Los Ángeles en 2014. Según el testimonio de Etta, Leto le pidió posteriormente que firmara un acuerdo de confidencialidad, a lo que ella se negó. Sin embargo, mostró el documento a la BBC, así como mensajes de texto y correos electrónicos correspondientes.

“Esto ocurrió hace 25 años... y se ha salido con la suya”, afirma una de las mujeres entrevistadas.