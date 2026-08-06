Netflix tendrá vistazo exclusivo a GTA 6: ¿Cuándo y a qué hora estrenará en la plataforma?

Grand Theft Auto VI Liberarán nuevo tráiler en Netflix. (Netflix y Rockstar Games)

¡Grand Theft Auto 6 tendrá una colaboración con Netflix! La plataforma de streaming mostrará un avance del juego este mes.

¿Qué mostrará el avance de Grand Theft Auto VI en Netflix y cuándo saldrá?

Este mes, Netflix estrenará Grand Theft Auto 6: An Extended Look (trad. Un vistazo extendido), el tercer avance del el anticipado videojuego. El último fue liberado en mayo del año pasado, cuando la fecha prevista para el lanzamiento todavía era mayo 26 de este año. Parece ser que el 19 de noviembre es la fecha oficial y el juego no sufrirá más retrasos, por lo que ya es momento para que Rockstar Games reavive la anticipación entre aficionados a la franquicia con una nueva muestra de lo que pueden esperar.

Grand Theft Auto 6: An Extended Look saldrá el 27 de agosto a las 13:00 horas del centro de México. Puedes agendar un recordatorio en netflix.com/GTAVI para no perdértelo en el momento en que salga. Para aquellos que no cuenten con una cuenta de Netflix, el tráiler estará disponible en YouTube seis horas más tarde.

Lo más probable es que este nuevo tráiler nos muestre cómo funcionan las mecánicas del juego, similar a un avance de su predecesor que nos introdujo al cambio entre personajes y otras innovaciones de la entrega pasada. Incluso podríamos llegar a ver la extensión del mapa, cosa que ha sido especulado por muchos aficionados.

Sobre la colaboración, Netflix afirmó que representa “la siguiente generación en narrativa y contenido de Netflix”. La plataforma de películas y el estudio de videojuegos ya habían colaborado en el pasado, cuando se ofrecía la versión móvil de GTA: III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas de forma gratuita a todos los usuarios de Netflix.

Grand Theft Auto 6 se estrenará en noviembre para Playstation 5 y Xbox Series X|S. En su lanzamiento, ofrecerá lo que promete ser la experiencia de un jugador más inmersiva hasta el momento. Ya puedes acceder a la preventa.