Detienen a presunto implicado en robo a la casa de Karely Ruiz en Nuevo León

Robo a la casa de Karely Ruiz Presunto implicado en el robo con violencia cometido en la casa de Karely Ruiz fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

En rueda de prensa, Javier Flores Saldívar —Fiscal General de Justicia de Nuevo León— informó que se llevó a cabo la aprehensión de un presunto implicado en el robo con violencia cometido en la vivienda de la influencer Karely Ruiz, reportado el pasado miércoles 29 de junio durante la madrugada.

A pesar de que las primeras versiones señalaron un intento de secuestro, las autoridades descartaron este primer relato. No obstante, confirmaron la presencia de al menos tres hombres armados y encapuchados, quienes ingresaron por la fuerza a la residencia e intentaron someter tanto a la creadora de contenido como a Jhon Echeverry, DJ colombiano y actual pareja de Ruiz.

Caso de Karely Ruiz en Nuevo León: detienen a presunto implicado en el robo a su casa

Según detalló la Fiscalía de Justicia, los órganos técnicos y científicos de Nuevo León, tales como Servicios Periciales, Criminalística de Campo y la Policía Investigadora, llevaron a cabo el procesamiento de la escena desde el día del robo con el objetivo de resguardar indicios que pudieran aportar claridad a la investigación. Entre ellos, aseguraron huellas dactilares que fueron posteriormente analizadas.

“En el asunto de la influencer de San Nicolás, ya se detuvo a una persona responsable de ese delito, lo cual se realizó mediante las pruebas científicas de huellas dactilares encontradas en el domicilio”, declaró Flores Saldívar en rueda de prensa.

De acuerdo con el fiscal general, este hallazgo permitió la identificación del presunto implicado y su posterior detención. A su vez, la investigación de la Fiscalía señaló la posibilidad una persona cercana a la víctima habría proporcionado información al grupo que perpetró el robo con violencia, lo que facilitó el ingreso al domicilio.

“Al parecer es algo de información que se le dio a esa banda por conducto de alguien cercano al domicilio de la influencer. Son de aquí”, detalló el fiscal general.

¿Qué robaron de la casa de Karely Ruiz en Nuevo León?

Los hechos se registraron alrededor de las 03:49 horas del miércoles 29 de julio en el domicilio marcado con el número 901 de la calle Sierra de Segura, cerca de la avenida Las Puentes. De acuerdo con los primeros reportes, se consideró la tentativa de secuestro debido a que se trató de un atraco grupal y armado, mas las autoridades descartaron esta primera versión para alivio de los seguidores y seguidoras de la influencer.

En el robo, Karely Ruiz y su hija resultaron ilesas, mientras que Jhon Echeverry sufrió lesiones al intervenir en la defensa de su esposa, por lo que recibió atención médica tras la agresión.

Horas más tarde al registro del suceso, se confirmó el robo de efectivo y joyas con un valor aproximado de 400 mil pesos; según señaló la Fiscalía, parte de este botín fue recuperado, aunque no detallaron el monto específico.