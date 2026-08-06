Kit Connor de ‘Heartstopper’ se une a los X-Men del MCU: será el próximo Scott Summers

Kit Connor Deadline reveló que fuentes cercanas a Marvel Studios confirmaron a Kit Connor como la elección para interpretar a ‘Cyclops’ en el MCU.

¡A mí, mis X-Men! Buenas nuevas para la inclusión de los mutantes al Universo Cinematográico de Marvel, ya que Deadline ha revelado a Kit Connor como la opción que el estudio seleccionó para interpretar a nadie más y nadie menos que Scott Summers, también conocido por su identidad de súperheroe Cyclops.

Este personaje ha sido uno de los rostros más emblemáticos de la franquicia durante décadas y, tras la revelación de Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day, los planes de Marvel Studios para integrar las historias de los X-Men en el MCU han dado sus primeros grandes pasos en la elección de los nuevos rostros mutantes.

Kit Connor será Cyclops en el MCU: ¿quién es y cuáles han sido sus proyectos?

A pesar de que la contienda entre nombres como Michael Johnston, quien adquirió inmediata popularidad tras su participación en Obsession, y Cooper Alexander Hoffman —hijo del actor Philip Seymour Hoffman, recientemente aclamado por su protagónico en The Long Walk—, Marvel Studios finalmente tomó una decisión, sin embargo, no fue ni Johnston ni Hoffman quienes aseguraron la oportunidad de interpretar el emblemático personaje.

Según reportó Deadline este jueves 6 de agosto, fuentes cercanas al medio informaron que el director Jake Schreier y el presidente de Marvel, Kevin Feige, se reunieron con varios candidatos para el papel de Scott Summers; tras una exhaustiva revisión, el estudio se inclinó por Kit Connor como la mejor opción para llevar el manto de Cíclope.

Kit Connor has officially been cast as Cylcops in the ‘X-MEN’ film.



(via: @Deadline) pic.twitter.com/03gH2iyVAp — X-Men Updates (@XMenUpdate) August 6, 2026

Connor es un actor británico nacido en Croydon, Inglaterra, el 8 de marzo de 2004, cuya carrera en la industria comenzó durante su infancia al interpretar a Elton John de niño en el filme biográfico Rocketman. No obstante, su fama internacional se disparó al protagonizar Heartstopper, proyecto por el cual obtuvo un Emmy Infantil y Familiar, además de compartir escenario con la aclamada Olivia Colman.

Actualmente, Kit Connor tiene 22 años y su trayectoria continúa creciendo, pues llamó la atención del director Alex Garland, quien lo incluyó en el reparto de su película bélica de A24, Warfare; a su vez, Connor será incluido en la próxima adaptación del videojuego Elden Ring.

Hasta el momento, los medios estadounidenses no han podido contactar con Marvel ni con los representantes de Connor para obtener comentarios sobre el casting.

¿Quién es Scott Summers de los X-Men y cuál será su papel en el MCU?

El personaje aparece por primera vez en el cómic The X-Men del año 1963, creado por Stan Lee y Jack Kirby con el propósito principal de reflejar la intolerancia, el racismo y la lucha por los derechos civiles a través de una metáfora de ciencia ficción hacia las minorías; en este caso, los y las mutantes, personas nacidas con habilidades extraordinarias que pueden llegar a alterar su relación con la sociedad, su físico y su psicología.

Siendo uno de “los Cinco Originales” y pilar de los X-Men durante décadas, el casting de Cyclops era uno de los más esperados por el público fanático, incluso si el personaje ya ha sido llevado a la pantalla grande por James Marsden, quien lo encarnó en la primera trilogía, y Tye Sheridan, actor que tomó la emblemática visera en la década 2010.

El papel que Scott Summers, quien destaca como líder de los X-Men por sus fuertes valores de responsabilidad, tendrá en el MCU todavía es una incógnita sujeta a especulaciones y teorías. No obstante, la aparición de Jean Grey en Brand New Day apunta a que será uno de los primeros mutantes que la telépata conozca al huir de Nueva York.

Novedades de los X-Men del MCU: ¿qué otros actores y actrices formarán parte?

La adición de Jean Grey —interpretada por Sadie Sink— en Spider-Man: Brand New Day, elevó las expectativas de los fanáticos y fanáticas del mundo mutante, el cual finalmente será incluido en el magno universo que Marvel ha creado en cines y streaming desde comienzos del siglo.

A la par de Kit Connor, los otros rostros señalados para integrar la próxima película de los X-Men, cuya dirección estará a cargo de Jake Schreier, son:

Samara Weaving: Emma Frost .

. Cailee Spaeny : Anna Marie ( Rogue ).

: ( ). Charles Melton: Hank McCoy (Beast).

Por ahora, Marvel Studios mantiene silencio sobre el elenco definitivo, mas las filtraciones de estos actores y actrices continúa incrementando el entusiasmo del público, incluso superando la búsqueda del nuevo rostro del famoso James Bond.