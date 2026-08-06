La Oficina inicia grabaciones de su segunda temporada: así luce el regreso a las instalaciones de ‘Olimpo’

La Oficina temporada 2 | así avanzan las grabaciones de la segunda entrega en Prime Video (Prime Video)

Los empleados de Jabones Olimpo están de vuelta. La segunda temporada de La Oficina ya comenzó oficialmente sus grabaciones y, aunque Prime Video todavía no revela la fecha de estreno, las primeras imágenes desde el set ya emocionan a los seguidores de la adaptación mexicana.

Fans revelan fotos del rodaje de La Oficina. (FB / Ana Xochil Vera vía La Oficina México)

En los últimos días, fanáticos que coincidieron con el elenco compartieron en Facebook fotografías tomadas durante los rodajes, confirmando de la serie que supero las expectativas del público durante la primera entrega.

A pesar de no tener fecha de estreno, los fans se han encargado de compartir imágenes del rodaje

Uno de los detalles que más llamó la atención fue una selfie con la actriz Elena del Río, quien interpreta a Sofi Campos. En la fotografía aparece usando un anillo de matrimonio, lo que desató especulaciones entre los seguidores sobre el posible futuro de su personaje.

Fans revelan fotos del rodaje de La Oficina (FB / Aarón Álvarez Lopez vía La Oficina México)

La imagen también reavivó las teorías sobre el destino de la relación entre Sofi y Memo Guerrero, uno de los romances que quedó abierto al finalizar la primera temporada.

Además de las fotografías con el elenco, usuarios de grupos dedicados a La Oficina han difundido imágenes del rodaje y encuentros con los protagonistas, confirmando que la producción avanza bajo la dirección de Gaz Alazraki, responsable de éxitos como Nosotros los Noble y Club de Cuervos.

Fans revelan fotos del rodaje de La Oficina. (FB / Bannezita Ho vía La Oficina México)

Fans revelan fotos del rodaje de La Oficina. (FB / Leo Gonzalez via La Oficina México)

Las publicaciones también alimentan la expectativa de que el anuncio oficial de la fecha de estreno pueda llegar en las próximas semanas.

Regresa el Olimpo tras el éxito de la primera temporada

La serie, producida por Amazon MGM Studios y Máquina Vega, rápidamente se colocó entre los títulos más vistos de la plataforma en México gracias a su combinación de humor incómodo, formato de falso documental y referencias a la cultura laboral mexicana.

Ambientada en Aguascalientes, la historia sigue a un grupo de empleados que intenta sobrevivir a las decisiones de Jerónimo Ponce III, un gerente heredero del negocio familiar interpretado por Fernando Bonilla. A su alrededor conviven personajes como Memo Guerrero, Sofi Campos, Aniv y el resto del equipo, quienes enfrentan situaciones absurdas, conflictos internos y momentos incómodos propios de cualquier oficina.

Por ahora, Prime Video no ha confirmado la fecha de estreno de los nuevos episodios, sin embargo los fanáticos han compartido los avances del rodaje de una de las series mexicanas mayor aclamadas del año.