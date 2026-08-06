¿Metrobús regaña a Harry Styles?: El Sistema de Transporte Colectivo le da recomendaciones al cantante para cruzar las calles de la CDMX

Harry Styles en México Metrobús le da recomendaciones para transitar seguro. (EFE y Pexels)

En una publicación a la vez informativa y humorística, el Metrobús de la Ciudad de México recordó las normas que los peatones deben seguir utilizando al músico Harry Styles como ejemplo. El cantante ha sido visto en distintos puntos de la ciudad cruzando vialidades de manera peligrosa.

¿Qué hizo Harry Styles en las calles de CDMX?

Harry Styles se encuentra en medio de su Together, Together Tour, en la cual a lo largo de dos semanas ofrecerá 6 conciertos en el Estadio GNP. Debido a la extensión de su estadía, el cantante ha contado con tiempo de sobra para conocer la ciudad y no lo ha desaprovechado. Se le ha visto ejercitándose, comiendo y paseando por distintos puntos de la ciudad y muchos ya cuentan con su anécdota de haber conocido a Styles por casualidad.

Debido a lo mucho que deambula, el cantante debe constantemente cruzar vialidades concurridas, y no tiene miedo de hacerlo por donde sea posible. Se le ha grabado cruzando el tráfico de Paseo de la Reforma mientras los coches y autobuses avanzaban y por puntos sin paso de cebra.

A raíz de esto, el Metrobús de la Ciudad de México compartió una publicación en la cual amonesta de manera jocosa a Harry Styles por no seguir las normas viales. Le da un serie de recomendaciones al cantautor para estar seguro en sus paseos por la ciudad, las cuales incluyen:

Respetar el semáforo.

No colocarse en puntos ciegos.

Cruzar por la cebra.

La publicación dice que las advertencias se deben a que “te queremos mucho Harry, sigue estos pasos para una estancia segura en la CDMX”.

¿Es delito lo que hizo Harry Styles al cruzar la calle?

Cruzar la calle por un punto en el cual no hay paso peatonal constituye un crimen que en inglés es denominado jaywalking. El delito tiene sus orígenes en el boom de la industria automovilística, pues esta buscaba responsabilizar al peatón por posibles accidentes y dar prioridad al carro. En Estados Unidos, la norma conlleva multas en muchas jurisdicciones y en otros países como China es ampliamente supervisada.

En México, sin embargo, el cruce de este modo no acarrea consecuencias monetarias o legales. Si acaso, puede traerte una amonestación por un oficial de tránsito. Aun así, se recomienda siempre extremar precauciones al cruzar las vialidades.