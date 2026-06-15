Guillermo del Toro Guillermo del Toro es elegido para junta directiva de La Academia: ¿Qué significa para el director mexicano? (Cuartoscuro)

El cineasta tapatío Guillermo del Toro fue elegido para integrarse a la junta directiva de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el máximo órgano de representación de la institución responsable de los Premios Oscar.

La Academia anunció este lunes a los nuevos integrantes de su junta para el periodo 2026-2027. Del Toro se incorporará como representante de la Rama de Directores, convirtiéndose en uno de los nueve miembros elegidos por primera vez para formar parte del organismo.

Junto al ganador del Oscar por La forma del agua y Pinocho de Guillermo del Toro, también fueron elegidos el compositor Kris Bowers, representante de la Rama de Música, y el productor Fred Berger, representante de la Rama de Productores.

¿Qué significa para Guillermo del Toro ser parte de la Junta Directiva de la Academia?

Para Guillermo del Toro, al formar parte de la Junta Directiva de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, significa asumir un papel más activo dentro de la Academia de Hollywood. Además de representar a la Rama de Directores, podrá participar en la toma de decisiones que influyen en el funcionamiento y el futuro de la institución encargada de otorgar los Premios Oscar.

Nuevos integrantes de la Junta Directiva de la Academia

Entre los profesionales que se suman por primera vez a la Junta de Gobernadores destacan Michael Goi, por la Rama de Directores de Fotografía; Anne Goursaud, por la Rama de Editores de Cine; Patricia Dehaney, por la Rama de Maquilladores y Peluqueros; Vic Armstrong y David Leitch, por la Rama de Producción y Tecnología; así como Kim Magnusson, por la Rama de Cortometrajes.

La Academia también confirmó la reelección de nueve gobernadores y el regreso de otros cinco miembros que habían concluido anteriormente sus periodos dentro del organismo.

Una junta más amplia para el periodo 2026-2027 de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

Con los cambios anunciados, la Junta de Gobernadores estará integrada por 57 miembros electos, además de tres gobernadores generales designados por la presidencia de la Academia.

La ampliación responde a modificaciones en la representación de algunas ramas, entre ellas Cortometrajes, Animación y Producción y Tecnología, que anteriormente contaban con un menor número de representantes.

Los gobernadores desempeñan mandatos de tres años y pueden ejercer hasta dos periodos consecutivos antes de tomar una pausa obligatoria de dos años.

Posteriormente, tienen la posibilidad de regresar para cumplir hasta un máximo de 12 años de servicio dentro de la junta de la Academia.

La representación de género en la nueva Junta Directiva de la Academia

La Academia informó que la Junta de Gobernadores para el periodo 2026-2027 estará conformada por 28 mujeres y 32 personas procedentes de comunidades subrepresentadas, una variación respecto al año anterior, cuando el órgano estaba conformado por 30 mujeres y 25 hombres.

Con su incorporación, Guillermo del Toro sumará una nueva responsabilidad dentro de una de las organizaciones más influyentes de la industria cinematográfica, participando en las decisiones que definirán el rumbo de la Academia durante los próximos años.