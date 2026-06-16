¡Sí están casados! Tom Holland confirma su matrimonio con Zendaya

Tom Holland y Zendaya Holland onfirma que todos los miembros de la familia “estuvieron presentes” en la ceremonia.

En exclusiva para la revista Esquire, correspondiente a la entrevista de portada de la edición julio-agosto, Tom Holland finalmente habló respecto a los rumores de una presunta boda secreta con Zendaya —especulaciones que iniciaron a inicios de 2025 y estallaron durante marzo del año presente—, confirmando que la boda sí ocurrió y que la ceremonia contó con la presencia de todos sus familiares.

La pareja del espectáculo se ha caracterizado por la privacidad en la que desarrollan su vida personal y ninguno de ellos se había pronunciado públicamente sobre su unión matrimonial hasta ahora.

¿Tom Holland confirmó su matrimonio con Zendaya? El actor afirma que sus familiares asistieron a la boda

Henry Wong, editor de cultura de la prestigiosa revista para hombres Esquire, entrevistó al protagonista de Spider-Man: Brand New Day para su portada de la edición julio-agosto; en el encuentro, Holland brindó algunos detalles sobre la “boda secreta”, confirmando que definitivamente sucedió como los rumores apuntaron estos últimos meses.

La revista Esquire retomó el caso de las fotos de Tom y Zendaya en su supuesta boda, las cuales fueron generadas por Inteligencia Artificial y se difundieron rápidamente en redes sociales, causando confusión en la abuela del actor británico, quien creyó que “no había sido invitada”. Al preguntar a Holland si se vio obligado a enviar mensajes similares de calma a otros miembros de la familia, el actor respondió: “No, porque todos estaban allí”.

Sin embargo, fiel a la privacidad que ha mantenido de su vida personal con Zendaya, Tom Holland no elaboró más respecto al día, afirmando a Wong que: “Eso es todo lo que diré sobre el tema [That’s all you’ll get on that]”.

Los rumores que estallaron en marzo de 2026, cuando Law Roach —estilista y amigo de Zendaya— declaró a Access Hollywood que “la boda ya tuvo lugar, te la perdiste”, desatando el entusiasmo en redes sociales y avivando los rumores que habían surgido durante enero de 2025, cuando la modelo lució un anillo de diamantes en la ceremonia de los Globos de Oro.

Holland afirma que Zendaya es su “alma gemela y mejor amiga”

A pesar de marcar su límite respecto al tema del matrimonio, Holland sí profundizó en su relación con la actriz y modelo, relatando el impacto que ha tenido en su vida al brindarle tranquilidad y solidez, ya que ambos están involucrados en el espectáculo.

“Nuestro trabajo puede presentar situaciones muy estresantes y es realmente gratificante contar con una relación sólida que perdure en el tiempo”, compartió con Esquire, resaltando que pueden apoyarse mutuamente de maneras que sólo ellos conocen, “porque sólo nosotros entendemos realmente lo que significa vivir esta vida”.

Tom Holland definió su relación con Zendaya como un gran privilegio que no podría tener con ninguna otra persona, afirmando que su co-protagonista y pareja es también su alma gemela.

“Encontré a mi alma gemela. Es mi mejor amiga, y soy la persona más feliz que he sido nunca cuando estoy con ella, pero también nunca me había sentido tan apoyado y seguro, jamás. Punto”, declaró en la entrevista.