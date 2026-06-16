¡Shrek 5 ya tiene su primer tráiler! La saga regresa al cine tras 17 años

Shrek 5 Una de las sagas animadas más populares del cine mostró el primer avance de su quinta película.

Sí, está pasando. Después de más de un año de haber sido anunciada, Shrek 5 ya estrenó su primer avance oficial este martes 16 de junio. La cuenta de redes sociales de DreamWorks y de la película mostraron el primer avance de el quinto episodio de la saga. Burro, Fiona y Jengibre están de regreso para una nueva aventura.

Tráiler oficial de Shrek 5

It’s happening... it’s really happening! Experience Shrek 5 only in theaters summer 2027. pic.twitter.com/S661D6Mcia — Shrek (@Shrek) June 16, 2026

En este primer avance, podemos ver los primeros elementos de la trama principal, con los protagonistas viajando a una nueva ciudad llamada “Más, más mucho más lejano”, donde encontrarán nuevos personajes de cuentos de hadas y una nueva serie de problemas.

También, tendremos a los hijos y a la hija de Shrek (con la voz de Zendaya en su idioma original) siendo también parte principal del elenco de esta quinta película ahora en su versión adolescente y ayudando a su padre a salir de los problemas en los que Burro los mete.

En contra parte, todavía no hay señales de otros personajes populares de esta historia como Pinocho, los ratones ciegos, los tres cerditos ni el Gato con Botas (Antonio Banderas) , aunque existe la posibilidad de que este salga en futuros avances de la cinta.

¿Cuándo estrenará Shrek 5?

Originalmente, la cinta se programó para estrenarse durante diciembre de este 2026. Sin embargo, problemas de calendario y algunas críticas negativas impulsaron a DreamWorks a cambiar esta fecha a junio del próximo 2027 y así evitar competir con Avengers: Doomsday en las salas.

Estos primeros adelantos han despertado el escepticismo de las y los fans de la franquicia, quienes consideran que la historia ya había concluido en Shrek: Para Siempre (2010) con el ogro aceptando su vida familiar al lado de Fiona y sus hijos.

Criticas al tráiler de Shrek 5

Por otra parte, las y los fans también han manifestado su descontento con el nuevo estilo de animación que tendrá la película así como del regreso de los personajes, muchos que algunos consideran injustificado y más como una estrategia para poder volver a la venta de mercancía más que para aportar algo a la historia.