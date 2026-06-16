Toy Story 5 Toy Story 5: así es el acomodo de las películas de la saga de mejor a peor, según Rotten Tomatoes (X: @toystory)

A tan solo unos días del estreno de Toy Story 5, una de las sagas más populares del estudio de animación Pixar, la película ha debutado con una aceptación en porcentaje en Rotten Tomatoes.

Aunque la crítica señala que es una buena entrega, un reciente ranking de la franquicia revela que la quinta entrega, por el momento, es la más baja de calificación de toda la saga.

Rotten Tomatoes califica con un 92% a Toy Story 5

A pesar de que la crítica ha sido sumamente positiva con Toy Story 5, otorgándole una aprobación del 92%, una cifra que cualquiera consideraría excelente antes del estreno.

Si se compara con las cuatro películas anteriores, esta entrega se queda como la más baja en porcentaje de toda la saga de los juguetes que conocimos con Andy y que ahora pertenecen a Bonnie Anderson.

El ranking de Toy Story de la peor a la mejor

El pequeño ranking de la saga Toy Story, ordenado de la peor a la mejor según su porcentaje de aprobación, el cual queda de la siguiente manera:

Toy Story 5 — 92%

Toy Story 4 — 97%

Toy Story 3 — 98%

Toy Story 2 — 100%

Toy Story — 100%

¿Por qué recibió el 92% en crítica Toy Story 5?

Obtener un 92% de aprobación no es para nada un mal porcentaje. De hecho, los críticos de Rotten Tomatoes elogiaron a la película y su capacidad para emocionar, aunque las críticas se dividen entre opiniones positivas y algunas mixtas.

Sin embargo, las reseñas positivas destacan el excelente trabajo de animación y la trama principal; cómo los juguetes deben enfrentarse a la tecnología y al riesgo de ser reemplazados, luchando por mantener la atención de los niños.

Por otro lado, las críticas mixtas consideran que la trama se vuelve algo redundante y que la franquicia ya había logrado cierres perfectos en las entregas anteriores, argumentando que la película se apoya demasiado en la nostalgia.

¿Qué es Rotten Tomatoes?

Rotten Tomatoes es un sitio web de origen estadounidense que se encarga de la recopilación de reseñas y críticas que van relacionadas con el mundo del cine y la televisión.

Como dato curioso, el origen del nombre del sitio web rinde homenaje al acto teatral clásico, donde el público solía arrojar tomates podridos en desaprobación hacia una pésima actuación.