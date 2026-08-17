Hayden Panettiere habló del lado oscuro de Hollywood antes de morir: “me metieron en la cama con un hombre desnudo muy famoso”

Hayden Panettiere Meses antes de su repentina muerte, la actriz confesó un evento traumático que vivió a sus 18 años.

La actriz y cantante Hayden Panettiere, reconocida internacionalmente por producciones emblemáticas como Heroes, Scream y Nashville, o por su trayectoria juvenil en Disney con clásicos como Ice Princess o Remember the Titans, falleció a los 36 años de edad. La muerte fue confirmada por su representante a ABC News, mientras que sus familiares solicitaron privacidad en este momento de pérdida.

El fallecimiento de Panettiere fue repentino y sacudió tanto a la industria de Hollywood como a sus seguidores y seguidoras, debido a que la actriz había estado activa en los últimos meses gracias a la publicación de su libro This Is Me: A Reckoning, ejemplar en el que sinceró su paso por la industria, desde la infancia hasta la adultez.

Uno de los casos más viralizados, fue el evento traumático que vivió en un barco a sus 18 años y del cual se sinceró en el podcast On Purpose with Jay Shetty. La confesión tomó lugar en mayo del año presente, tres meses antes de su partida.

Hayden Panettiere reveló un abuso que vivió a sus 18 años en mayo de 2026: “noté que estaba en peligro”

Antes de su fallecimiento, confirmado por su equipo y familiares el domingo 16 de agosto de 2026, Panettiere había vuelto con fuerza a los estelares tras la publicación de su libro, This Is Me: A Reckoning, en el cual relató su vida en la industria del entretenimiento desde su corta edad hasta su adultez, sincerándose sobre batallas privadas como la salud mental y adicciones, pasando también por eventos traumáticos a los que fue expuesta en su juventud.

Uno de ellos fue el que vivió a los 18 años y que compartió en entrevista con Jay Shetty tres meses atrás, donde detalló la sensación de peligro que le produjo al estar “atrapada en altamar”, pues el suceso se llevó a cabo en un barco.

De acuerdo con el testimonio de la actriz, acudió al barco invitada por una amiga cercana y en quien confiaba plenamente, sin embargo, señaló a esta persona como la responsable de la experiencia traumática, ya que fue quien colocó a Panettiere en una situación de riesgo.

“Ella me metió físicamente en la cama junto a este hombre desnudo que era muy famoso”, confesó la actriz en el podcast. Al notarlo, contó, sintió que estaba en peligro y salió corriendo por el barco hasta encontrar un sitio en el cual esconderse. “No había nadie que fuera comprensivo con mi situación. Me di cuenta de que esto no era nada nuevo para ellos”, declaró con pesar.

La confesión de Panettiere puso en evidencia, una vez más, la escalofriante normalización del abuso en ciertos entornos de la industria, especialmente cuando se trata de artistas jóvenes que acuden a estos espacios guiados por figuras en las que confían.

“Cuando encuentras a alguien en quien realmente confías, te aferras a esa persona con todas tus fuerzas y te sientes muy afortunada”, expresó Panettiere en la entrevista de mayo 2026, detallando que la mujer que la puso en esa situación era alguien a quien la actriz veía como una “protectora”. Sin embargo, describió la traición de aquel evento traumático como una “sensación horrible” que la paralizó en el momento.

¿De qué trata el libro de Hayden Panettiere y cuándo estará disponible?

Hayden Panettiere sembró las semillas de su éxito en la industria del entretenimiento desde que era una niña, consolidándose como estrella infantil y, posteriormente, uno de los rostros más reconocidos entre las juventudes famosas de los 2000 al interpretar a Claire Bennet en la exitosa serie Heroes, emblemático personaje que hasta el día de hoy sigue sacudiendo el mundo geek con la profecía: “salva a la porrista, salva al mundo”.

Sin embargo, la vida de Hayden no siempre fue tan sencilla ni perfecta como se tendía a creer de las estrellas juveniles, por lo que la actriz lanzó This Is Me: A Reckoning, un libro en el que desarrolló diversas memorias a lo largo de su camino en la industria, sincerándose respecto a batallas personales como las adicciones que desarrolló: el alcoholismo y la dependencia a medicamentos como Klonopin; estas complicaciones fueron derivadas tras el acoso mediático y abusos a los que fue expuesta en el entorno privado de Hollywood.

A su vez, Panettiere se adentró en temas familiares, alzando la voz por las mujeres que enfrentan depresión posparto al relatar su propia experiencia tras el nacimiento de su hija, así como también exploró el duelo que vivió tras el fallecimiento de su hermano Jansen, también actor y quien murió a los 28 años de edad.

En su camino a la recuperación y estabilidad personal, Panettiere incluso habló abiertamente de su sexualidad, lo que aportó a su proceso de aceptación personal.

This Is Me: A Reckoning salió a la venta el 19 de mayo de 2026 y puede adquirirse a través de plataformas como Amazon o Mercado Libre, por el costo aproximado de $380 pesos en su edición de tapa dura.

Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: ¿de qué murieron las protagonistas de Ice Princess?

La triste pérdida de Panettiere llega un año después del fallecimiento de Michelle Trachtenberg en 2025, actriz con la que compartió el estelar de Ice Princess (Sueños sobre Hielo, en su traducción a Latinoamérica), película juvenil que Disney estrenó en 2005 y relataba la historia de una estudiante prometedora en la física (Trachtenberg) que encuentra un nuevo sueño: convertirse en campeona de patinaje artístico, inspirada por la vencedora local (Panettiere).

Esta historia, que mezcló la amistad con los cambios inesperados de la vida respecto al futuro, se convirtió en un clásico de Disney y catapultó a ambas actrices a la fama internacional, llegando a ser reclutadas por exitosas series de televisión. Gossip Girl en el caso de Michelle, mientras que Hayden se impuso como uno de los protagónicos de Heroes.

Lamentablemente, ninguna de las dos actrices pasó de los 40 años, ya que Trachtenberg tenía 39 años al momento de su muerte; por su parte, Panettiere tenía tan sólo 36 años de edad y, hasta el momento, ninguna fuente oficial ha revelado las causas de su fallecimiento.

En el caso de Michelle Trachtenberg, la oficina del médico forense de la ciudad confirmó que su muerte se debió a complicaciones derivadas de la diabetes mellitus, descartando cualquier tipo de criminalidad.