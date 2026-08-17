Concert Week 2026: ¿Qué conciertos estarán al 2x1? Fechas, artistas y cómo comprar boletos

Foto: La Crónica Concert Week 2026 ofrece una promoción 2x1 en más de 150 conciertos y festivales participantes en México.

Para quienes llevan meses esperando una oportunidad para ir a un concierto sin tener que pagar dos boletos completos, esta semana puede ser especialmente atractiva. Concert Week 2026 regresa a México con una nueva edición de su promoción 2x1. Lo mejor de todo es que la cartelera que supera los 150 conciertos y festivales.

Esta iniciativa forma parte de una alianza estratégica entre OCESA, Ticketmaster y Banamex. Por lo que si eres un entusiasta de los conciertos y otros show esta es una buena oportunidad para planificar tu agenda con una selección que reúne artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros.

¿Cuándo es Concert Week 2026?

La edición de Concert Week estará disponible del lunes 17 al lunes 24 de agosto de 2026.

La promoción comienza el 17 de agosto y permanecerá activa hasta el lunes 24 de agosto, aunque está sujeta a disponibilidad y a las localidades destinadas a la campaña.

El horario establecido para las compras llega hasta las 23:59 horas del 24 de agosto de 2026.

Esto significa que los interesados tienen una semana para revisar la cartelera, comparar eventos y decidir qué concierto quieren aprovechar.

¿Qué conciertos estarán en Concert Week 2026 al 2x1?

La cartelera de esta edición incluye más de 150 conciertos y festivales, por lo que la oferta abarca diferentes estilos musicales y ciudades.

Entre los artistas y espectáculos destacados por OCESA se encuentran:

Maroon 5

Def Leppard

Alejandro Sanz

Babasónicos

Apocalyptica

Anyma

Fobia

Rosalía ,

, Panteón Rococó

Chingadazo de Kung Fu

La lista no se limita a estos nombres. La promoción contempla decenas de eventos adicionales en distintas ciudades del país como Guadalajara y Monterrey, por lo que el público puede encontrar alternativas de acuerdo con sus gustos musicales y disponibilidad.

Cómo comprar boletos al 2x1 en Concert Week 2026?

El proceso para aprovechar la promoción requiere seguir algunos pasos específicos.

Primero, el comprador debe ingresar a la guía oficial de Concert Week y consultar los eventos disponibles.

Después debe seleccionar el concierto o festival que desea y verificar que los lugares elegidos estén identificados con la promoción CONCERT WEEK.

El tercer paso consiste en elegir un número par de boletos. La promoción permite comprar desde dos hasta ocho entradas, siempre en múltiplos de dos.

Finalmente, el pago debe realizarse con una tarjeta de crédito o débito Banamex participante. El descuento se aplica directamente sobre los boletos elegibles.

¡OCESA Concert Week regresa una vez más! 🎶 🎚️Del 17 al 24 de agosto compra 1 boleto y @banamex te regala el segundo.🎤🔥 #ExperienciasBanamex pic.twitter.com/ibERLVJ8nU — Ocesa Total (@ocesa_total) August 14, 2026

Paso a paso

1. Consulta la cartelera

Busca el evento que quieres dentro de la selección oficial de Concert Week.

2. Revisa las localidades

No todas las secciones necesariamente tienen el beneficio. Busca los lugares identificados con la promoción.

3. Selecciona tus boletos

Puedes comprar 2, 4, 6 u 8 entradas.

4. Utiliza una tarjeta Banamex

La promoción es exclusiva para tarjetas de crédito y débito Banamex participantes.

5. Confirma el descuento

El beneficio corresponde a un descuento del 50 por ciento sobre los boletos participantes cuando se compran en los múltiplos establecidos.

6. Finaliza la compra

Una vez confirmada la operación, solo queda prepararse para el concierto.

La recomendación más importante es revisar las condiciones antes de pagar, ya que la promoción está sujeta a disponibilidad y puede agotarse para determinados eventos o localidades.

¿Qué tarjetas Banamex participan en Concert Week?

La promoción contempla tarjetas de crédito y débito Banamex participantes.

Las tarjetas corporativas están excluidas de la campaña.

Además, las compras realizadas con tarjetas de crédito Banamex pueden tener acceso a tres meses sin intereses, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes. El monto mínimo de compra es de 3 mil pesos para acceder a esta modalidad, tanto en Ticketmaster como en Eticket.

Esto es independiente de la promoción 2x1, por lo que conviene revisar cuidadosamente las condiciones de cada beneficio antes de completar la compra.

¿Dónde se pueden comprar los boletos de Concert Week?

La promoción está disponible mediante compras en línea a través de Ticketmaster y Eticket, siempre que se trate de eventos participantes.

¿Cuántos boletos puedo comprar en Concert Week?

La promoción permite adquirir un mínimo de dos y un máximo de ocho boletos.

La compra debe realizarse en múltiplos de dos:

2 boletos

4 boletos

6 boletos

8 boletos

El beneficio no se aplica a compras individuales.

¿Hasta cuándo estará disponible Concert Week 2026?

La promoción permanecerá activa hasta el lunes 24 de agosto de 2026, con horario de compra hasta las 23:59 horas de ese día.

Sin embargo, esperar hasta el último momento puede ser contraproducente si el evento o la localidad que buscas tiene disponibilidad limitada. Por lo que nuestra última recomendación es hacer tus compras con anticipación.