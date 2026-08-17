Hayden Panettiere declaró en su libro que fue alertada por un médico de “morir en menos de cinco años”; esta podría ser la razón

Hayden Panettiere La recién fallecida actriz reveló que fue advertida por un médico en 2020: “moriría en menos de cinco años”.

La repentina muerte de Hayden Panettiere, uno de los rostros juveniles más emblemáticos de la primera década de los años 2000 y destacada actriz en la franquicia Scream, sacudió a la industria de Hollywood y al público internacional debido a que la también cantante tenía sólo 36 años de edad, lo que generó una inmediata preocupación respecto a la causa de su fallecimiento.

De acuerdo con información reportada por el medio PEOPLE, las autoridades de Carolina del Sur —lugar donde se dio el deceso— investigan una posible sobredosis que fue mencionada en una presunta llamada de emergencia; a pesar de que los elementos médicos trataron de reanimar a la actriz, el fallecimiento fue confirmado aproximadamente a las 14:32 horas del domingo 16 de agosto.

Meses antes, Hayden Panettiere había estado en el centro de la atención mediática tras revelar un evento de abuso que vivió en Hollywood cuando era menor de edad. Este acontecimiento fue relatado en su libro This Is Me: A Reckoning, publicado en mayo del año presente y el cual también explora complicaciones de salud que la actriz enfrentó en los últimos, derivadas de un trastorno de alcoholismo.

Hayden Panetteire fue advertida por un médico de que “moriría en menos de cinco años”

En This Is Me: A Reckoning, Panettiere reúne una serie de memorias de su vida personal y su paso por la industria del entretenimiento desde la infancia. Este proyecto, que pue publicado el 19 de mayo de 2026 a nivel internacional y vuelve a la cima de ventas tras el lamentable fallecimiento de la actriz, destaca en la crítica por su “crudeza emocional”, pues señalan la valentía de Panettiere al compartir sin filtros los momentos más complicados de su vida.

Uno de ellos fue su batalla contra el alcoholismo, adicción en la que cayó para “olvidar sus problemas”. De acuerdo con las confesiones de la actriz en su libro de memorias, el alcohol le permitía “desconectarse” de las situaciones que en ese instante le afectaban: “En ese estado de total desconexión, lo olvidé todo: el abuso de Brian, la ausencia de Kaya y una carrera de la que había decidido huir”.

El alcoholismo que desarrolló en aquellos años la llevó a buscar atención médica en 2020, año en el que recibió un fatídico diagnóstico que podría cumplirse de no detener su consumo de alcohol: “moriría en menos de cinco años si continuaba con esta adicción”, confesó la actriz, ya que el profesional de la salud la alertó del estado crítico en el que se encontraba su hígado.

Tal valoración médica no fue tomada a la ligera por Panettiere, ya que la artista decidió internarse en un centro de rehabilitación por ocho meses y frenar el daño a su organismo caudado por el abuso de alcohol.

“Algunas historias sólo son tuyas para contarlas”, escribió en la presentación de su libro, donde también detalló las complicaciones que tuvo que superar en su recuperación, ya que el síndrome de abstinencia le produjo temblores, ataques de pánico, insomnio y dolores severos de cabeza.

¿Hayden Panettiere murió de sobredosis o alcoholismo?

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de la causa de muerte de Hayden Panettiere. Sin embargo, el medio estadounidense PEOPLE reveló información que señala una posible sobredosis debido a la obtención de un audio de la supuesta llamada que se realizó al servicio de emergencia de Carolina del Sur.

Anteriormente, Panettiere ya había enfrentado abuso del consumo de sustancias adictivas, como alcohol y medicamentos, que fue derivado de las distintas problemáticas que afrontó en los últimos años; entre ellas, se encontró la violencia doméstica ejercida por su expareja, Brian Hickerson, quien se declaró culpable en 2021.

En su libro de memorias, Panettiere confesó que su hígado se encontraba en una situación crítica durante 2020, según el diagnóstico de un médico, por lo que ingresó a un centro de rehabilitación para vencer su alcoholismo y fortalecer su salud. Si bien en 2024 enfrentó rumores de una supuesta recaída tras una entrevista en video donde arrastraba las palabras, Hayden sostuvo que se debía al agotamiento y reiteró su sobriedad.